Bauarbeiten auf B 535 bei Schwetzingen beginnen

Schwetzingen. Im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe beginnen am Donnerstag, 20. Oktober, die Sanierungsarbeiten an der schadhaften Fahrbahndecke der B 535 von Heidelberg in Richtung Schwetzingen. Der Baustellenbereich befindet sich zwischen der Kreuzung B 535/L 600a/Grasweg und dem Anschluss B 535/Kurpfalzhof. Auf einer Länge von rund 2,5 Kilometern und einer Fläche von rund 28000 Quadratmetern werden die oberen Asphaltschichten erneuert, teilt das Regierungspräsidium mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Durch die Erneuerung der Fahrbahn kann die Verkehrssicherheit in diesem Bereich wieder gewährleistet und weitere Schäden am Straßenoberbau verhindert werden. Die Baumaßnahme wird in vier Bauphasen ausgeführt, damit der Verkehr während der Arbeiten aufrechterhalten werden kann. Die Arbeiten beginnen in den Nächten von Donnerstag, 20., auf Freitag, 21. Oktober, sowie von Freitag, 21., auf Samstag, Bundesstraße 535: Sanierung der Fahrbahndecke in Richtung Schwetzingen erfordert einige Umleitungen 22. Oktober, mit dem Aufbau der Verkehrsführung für die Bauphase eins. Die Gesamtmaßahme kann voraussichtlich bis Anfang Dezember abgeschlossen werden.