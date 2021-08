Wegen Bauarbeiten im Pfaudler-Areal kommt es zu einer Gehwegsperrung und Haltestellenverlegung. Die Firma Epple wird im August mit Abriss- und vorbereitenden Arbeiten auf dem Areal beginnen. Daher soll ab Montag, 9. August, der Gehweg in der Scheffelstraße ab Hausnummer 20 – bei der Einmündung Pfaudlerstraße – bis zum Kreisverkehr am Odenwaldring aus Sicherheitsgründen gesperrt werden, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus. Fußgänger sollen die andere Straßenseite benutzen.

Von der Bautätigkeit betroffen sind auch die Haltestellen „Scheffelstraße“ und „Südtangente“ der Buslinie 715. Die Ersatzhaltestelle für die Scheffelstraße wird vor die Hausnummer 20 verlegt, die an der Südtangente auf den Odenwaldring in Höhe des Netto-Marktes. Die Änderungen werden laut Stadtverwaltung voraussichtlich ein Jahr dauern. zg