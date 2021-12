Baumann begrüßt Fachkräfteprogramm

Der Schwetzinger Grünen-Landtagsabgeordnete Dr. Andre Baumann begrüßt das Regionalprogramm zur Fachkräftesicherung. „Bei vielen Gesprächen mit Betrieben und Unternehmen in unserer Region wurde und wird immer wieder über den Fachkräftemangel geklagt“, verdeutlicht er in einer Pressemitteilung. Umso erfreulicher sei es, dass die Landesregierung in den Jahren 2022 und 2023 erneut Veranstaltungen und Aktivitäten der regionalen Fachkräfteallianzen des Landes fördert und dafür 400 000 Euro über das Regionalprogramm Fachkräftesicherung zur Verfügung stellt.

„Fachkräftesicherung und -gewinnung ist eine zentrale Aufgabe der grün-schwarzen Landesregierung. Nur mit Fachkräften entwickelt sich unsere Wirtschaft erfolgreich und unser Wohlstand kann gesichert werden. Nur mit Fachkräften werden wir auch die ökologische Transformation bewältigen“, so Baumann. Anträge können jederzeit eingereicht werden, sofern das Vorhaben innerhalb der Programmlaufzeit vom 1. April 2022 bis 31. März 2024 durchgeführt werden kann.

Mit dem Regionalprogramm Fachkräftesicherung des baden-württembergischen Wirtschaftsministeriums werden Veranstaltungen und Aktivitäten gefördert, die sich an der landesweiten Fachkräfteallianz orientieren. „Die geförderten Maßnahmen tragen dazu bei, dass die berufliche Ausbildung gestärkt, die Weiterbildung ausgebaut, insbesondere Frauen, ältere Personen sowie Menschen mit Migrationshintergrund verstärkt akquiriert werden“, erklärt Baumann. Weitere Zielsetzungen bestünden unter anderem darin, an- und ungelernte Personen zu Fachkräften zu qualifizieren, Geflüchtete in den Arbeitsmarkt zu integrieren, die Zahl der Fachkräfte in den technischen Berufen sowie in der Pflege zu erhöhen, das Fachkräftepotenzial von langzeitarbeitslosen Menschen zu erschließen, gezielt internationale Fachkräfte sowie Fachkräfte in Bereichen der Digitalisierung zu gewinnen. zg