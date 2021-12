Baumann hofft auf zügigen Ausbau

Der Breitbandausbau im Land schreitet weiter voran: In der aktuellen Vergaberunde werden 53 Projekte aus den Regierungsbezirken Freiburg und Karlsruhe vom Land gefördert. Ausgeschüttet werden insgesamt 23,7Millionen Euro. Dies gab das für Digitalisierung zuständige Ministerium jetzt bekannt, heißt es in einer Pressemitteilung des Landtagsabgeordneten der Grünen, Dr. Andre Baumann. Der Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar im Rhein-Neckar-Kreis erhält für den Ausbau ihres Glasfasernetzes rund 53000 Euro vom Land.

Dr. Baumann, freut dieser Breitbandbooster: „Mit der Landesförderung kommt der Rhein-Neckar-Kreis beim Ausbau des schnellen Internets ein gutes Stück voran. Gut ausgebauteDatenautobahnen sind von größter Bedeutung für wirtschaftlichen Erfolg einer Region. Es ist gut, dass mit der Förderung zum Breitbandausbau der Rhein-Neckar-Kreis gefördert wird“, sagt Baumann. „Immer wieder höre ich von Unternehmen, dass langsames InternetMitarbeiter und digitale Anwendungen aufhalten. Wir müssen im 21. Jahrhundert ankommen.“ Der Breitbandausbau trage dazu bei, dass Unternehmen und Haushalte von einer leistungsfähigen Leitung mit mindestens 100 Mbit pro Sekunde profitieren können.

In der aktuellen Förderrunde können in den Regierungsbezirken Freiburg und Karlsruhe mehr als 3000 neue Breitbandanschlüsse realisiert werden, heißt es weiter. Im Regierungsbezirk Freiburg werden 20,4 Millionen Euro für 41Projekte bewilligt und im Regierungsbezirk Karlsruhe, zu dem auch der Rhein-Neckar-Kreis gehört, 3,3 Millionen Euro für zwölf Projekte.

Die Fördermaßnahme sei Teil des Breitbandförderprogramms des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration. Schnelle und flächendeckende Breitbandnetze seien erklärtes Ziel der Landesregierung im Zuge der Digitalisierungsstrategie digital@bw und Voraussetzung für neue Geschäftsideen, wirtschaftliches Wachstum und gesellschaftliche Entwicklung.

Eine Milliarde Euro investiert

Seit dem Start von digital@biw seien bisher rund einer Milliarde Euro in Projekte der Digitalisierungsstrategie des Landes investiert worden. Zudem seien über drei Milliarden Euro seit 2016 an Landes- und Bundesmitteln für den kommunalen Breitbandausbau verwendet worden.

Beim Ausbau der Breitbandinfrastruktur dürfe die öffentliche Hand nur begrenzt mit staatlichen Zuschüssen in den ansonsten freien Markt eingreifen, erklärt Dr. Baumann. So könne das Land derzeit uneingeschränkt nur in den sogenanntenweißen Flecken fördern. Das sind Regionen, in denen die Breitbandverfügbarkeit unter 30 Mbit im Download liegt. Die grün-geführte Landesregierung habe seit 2011 eine erfolgreiche und zuverlässige Landesförderung aufgebaut. zg