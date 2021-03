Mit einer Stellungnahme reagiert der Schwetzinger Bauernverband auf einen Bericht mit dem Titel „Wir brauchen eine Politik für Bienen und Bauern“ vom 27. Februar, in dem der Grüne Dr. Andre Baumann seine Ziele in der Landwirtschaftspolitik beschreibt. Darin heißt es: „Wir vertreten die gleiche Meinung. Wünschenswert wäre eine reale Politik, egal ob es sich um einen konventionellen oder einen Biobetrieb handelt. Sich auf der einen Seite als Kandidat der Grünen als guten Freund der Landwirtschaft zu zeigen und auf der anderen Seite eine Umkehrpolitik zu betreiben, bei der man den Bioanbau in den Vordergrund stellt und die konventionelle Landwirtschaft bekämpft, halten wir aber schlichtweg für falsch“, heißt es in der Erklärung der Landwirte.

AdUnit urban-intext1

Vergessen sei für viele die Zeit, in der Lebensmittel im Vordergrund standen und man froh war, wenn man alle satt bekam, heißt es weiter: „Gerade als Vertreter der Politik sollte man wissen, wie wichtig es ist, ertragreiche Böden zu erhalten. Da kommen wir Schwetzinger Landwirte wieder zum Thema Schwetzinger Wiesen. Hier wird vom Landtagskandidaten Baumann eine für uns unerklärliche Politik betrieben. Wir Landwirte haben schon immer unseren Anteil am Naturschutz zum Erhalt der Schwetzinger Wiesen beigetragen. Sei es die Verlegung des alten Sommerdamms zum jetzigen, dort entstand anschließend ein Naturschutzgebiet. Oder das Aufgeben der Randsenke Richtung Rohrhof. Geplant ist nun, das gesamte Wiesengelände zu einer Moorlandschaft umzugestalten, dort Wasserbüffel anzusiedeln und das Gelände sich selbst zu überlassen“, heißt es.

Landesregierung hindert uns

Die Schwetzinger Landwirte seien damit nicht einverstanden. Seit Jahren werde von der grünen Landesregierung verhindert, dass die Grabenpflege zur Entwässerung der Wiesen durchgeführt werden könnten. Das größte Problem sei der Hauptentwässerungsgraben zum Rhein hin, der „Schneckengraben“, der eine Länge von 900 Meter habe und mit drei Schließen bestückt sei.

„Bei der ersten Schließe liegt die Sohle rund 30 Zentimeter höher als normal. Bis zum Austritt in den Rhein erhöht sich die Sohle um 60 Zentimeter auf dann 90, dadurch kann das Wasser nicht mehr abfließen. Der Wunsch der grünen Landesregierung, das Gelände der Bevölkerung als Naherholungsgebiet auszuweisen und damit der Landwirtschaft zu entziehen, unterstützt Andre Baumann als Kandidat mit dem Verteilen von Flyern. Auf diesen wird uns Landwirten unterstellt, wir würden die Schwetzinger Wiesen trockenlegen. Das stimmt nicht! Im Gegenteil, wenn wir nicht gehindert werden, hegen und pflegen wir die Schwetzinger Wiesen mit Unterstützung der Stadt Schwetzingen und der Gemeinde Brühl“, heißt es.

AdUnit urban-intext2

Es stimme auch nicht, dass durch die Bearbeitung der noch vorhandenen Ackerflächen zu viel CO2 in die Atmosphäre gelange. Tatsächlich binde ein Hektar Weizen neun Tonnen CO2 und setze sechs Tonnen Sauerstoff frei; ein Hektar Mais binde 14 Tonnen CO2 und setze neun Tonnen Sauerstoff frei; ein Hektar Rüben binde 21 Tonnen CO2 und setzte 14 Tonnen Sauerstoff frei; ein Hektar Wald binde sechs Tonnen CO2 und setze vier Tonnen Sauerstoff frei; ein Hektar Grünland binde sechs Tonnen CO2 und setze vier Tonnen Sauerstoff frei, so der Bauernverband, der Andre Baumann auffordert, seine Aussage hierzu nochmal zu überdenken. Ebenso die Aussage, man müsse das Problem mit den Bauern lösen – denn das sei bisher Schall und Rauch. Die Bauern wünschen sich ein Miteinander mit den Bürgern zum Wohle aller. zg