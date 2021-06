Baustelle beendet: Bald geht's wieder durch die Karlsruher Straße

Schwetzingen Frost stoppt die Bauarbeiten

Auf der Karlsruher Straße ist es in den vergangenen Tagen still gewesen. Kein Bagger war zu hören, kein Bauarbeiter in Sicht. Auf Nachfrage bei der Stadtverwaltung erklärt die Pressesprecherin Andrea Baisch: „Die Baustelle ruht zurzeit aufgrund der Witterungsbedingungen – anhaltender Regen, Schneefall, Eisbildung und Frost. Dadurch können keine Arbeiten ausgeführt oder Materialien, beispielsweise Rohre, Schotter, Pflaster, Splitt und Asphalt eingebaut werden.“ Es gäbe verschiedene Arbeiten, die nur ausgeführt werden, wenn es durchgängig Temperaturen über null Grad Celsius – auch nachts – hat. Sonnenschein reicht nicht Einige Stunden Sonnenschein tagsüber würden dabei nicht ausreichen, um den nassen und gefrorenen Untergrund aufzutauen. Am vergangenen Wochenende hat es geregnet und geschneit, außerdem sanken die Temperaturen in den Nächten stark. Da sich das allerdings jetzt ändert, sollen die Bauarbeiten bald wieder anlaufen. Bereits am 7. Dezember, und damit wesentlich früher als ursprünglich geplant, begannen die Arbeiten für den fünften Bauabschnitt. Er wird rund drei Monate dauern und den Bereich südlich des Einmündungsbereiches Clementine-Bassermann-Straße bis zur Karlsruher Straße 42 umfassen. Damit traten erneut Änderungen in der Verkehrsführung ein. Die Clementine-Bassermann-Straße wurde zur umgedrehten Einbahnstraße und somit von der Karlsruher Straße aus Richtung Schlossplatz kommend in Richtung Friedrichstraße befahrbar. Auf diesem Weg können künftig auch wieder die Nutzer der Tiefgarage Richtung Süden ausfahren. Der bisher notwendigerweise gegenläufig geführte Ein- und Ausfahrtsverkehr ist damit Vergangenheit. Weiterhin ist keine Ausfahrt in Richtung Zähringerstraße über die Clementine-Bassermann-Straße und Karlsruher Straße möglich. Um den Anwohnern der Karlsruher Straße im südlichen Bereich die Möglichkeit zu geben, mit ihrem Auto einfahren zu können, bleibt die Karlsruher Straße weiterhin ab der Zähringerstraße bis zur Baustelle gegenläufig geöffnet. Die Stadt hat den betroffenen Anwohnern ein entsprechendes Informationsschreiben zugeschickt und bittet alle übrigen Verkehrsteilnehmer, diesen Bereich weiträumig zu umfahren. Der erste Bauabschnitt hat die Schlossstraße bis Tiefgaragenzufahrt Schlossgarage bearbeitet. Danach war die Straße bis zum Sanitätshaus Schuh an der Reihe. Abschnitt drei erstreckte sich bis zur Forsthausstraße. Danach wurde sich bis zur Clementine-Bassermann-Straße vorgearbeitet. Optisch wird die Sanierung der Karlsruher Straße sich an den Bereichen des Schlossplatzes, Bahnhofsplatzes und der Carl-Theodor-Straße orientieren. Es werden die gleichen Materialien verwendet und so werde das Stadtbild abgerundet, heißt es im Flyer zur Umgestaltung der Karlsruher Straße. Die stark frequentierte Straße soll so aufgewertet werden. Die Anordnung der Fahrspuren, Fahrrad- und Gehwege wird während der Bauarbeiten verändert. Außerdem wird auch die Bepflanzung mit Bäumen und Grünstreifen und der Fahrbahnbelag nach Abschluss der Arbeiten anders aussehen. In der Bauzeit wird zudem die Infrastruktur der Straße erneuert wie beispielsweise Abwasserkanäle und Wasserleitungen.

