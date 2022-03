Baustelle im Kreuzungsbereich Hockenheimer Landstraße gehen voran

Schwetzingen. Seit Montag laufen die Sanierungsarbeiten der schadhaften Fahrbahn im Kreuzungsbereich der B 291 und der Hockenheimer Landstraße am Ortsausgang von Schwetzingen. Die Maßnahme im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe ist in mehrere Bauphasen aufgeteilt, in denen Teil- und auch Vollsperrungen erforderlich sind. Im ersten Bauabschnitt wurde zunächst an der Fahrbahndecke im östlichen Kreuzungsbereich gearbeitet. Seit Donnerstag ist die Baustelle neu eingerichtet. Im westlichen Kreuzungsbereich steht die Verbindung zwischen Schwetzingen und Walldorf wieder zur Verfügung. Dementsprechend ist die Strecke zwischen Schwetzingen und Hockenheim gesperrt und der Verkehr wird über die K 4250 und L 599 umgeleitet.

Nicht alle Autofahrer haben die Baustellenverkehrsführung verstanden. Wenn sich wie am Donnerstag Fahrzeuge über den Fußgängerbereich und den gesperrten Radweg eine Verbindung zur Aral-Tankstelle oder zum Raiffeisen-Markt schaffen, können die Arbeiter, die gerade die Baustelle einrichten, nur mit dem Kopf schütteln. Sobald die Bauarbeiten im Kreuzungsbereich abgeschlossen sind, können die Verkehrsverbindungen zwischen Schwetzingen und Hockenheim wieder uneingeschränkt genutzt werden. Die Maßnahme wird voraussichtlich Ende April erledigt sein. Auch der Busverkehr der betroffenen Linien muss derzeit umgeleitet werden. Die Kosten der gesamten Sanierungsmaßnahme betragen rund 2,4 Millionen Euro und werden vom Bund getragen.