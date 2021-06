Schwetzingen. Die Baustelle in der Karlsruher Straße endet am Dienstag, 22. Juni. Ab Mittwoch, 23. Juni, kann der Verkehr dann wieder ganz normal vom Schlossplatz aus durch die Karlsruher Straße Richtung Südtangente fließen und auch die Busse fahren wieder nach dem normalen Fahrplan. Sozusagen im fliegenden Wechsel wandert am 23. Juni die Baustelle dann in die Dreikönigstraße weiter.

