Baustelle mit Auswirkungen: Abfahrt nach Schwetzingen gesperrt

Schwetzingen. Im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe finden seit etwa einer Woche Sanierungsarbeiten an der schadhaften Fahrbahndecke der B 535 zwischen Heidelberg und Heidelberg/Kurpfalzhof statt, wodurch sich auch Pendler aus Schwetzingen und den umliegenden Gemeinden bis voraussichtlich Anfang Dezember auf Probleme einstellen müssen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Baumaßnahme wird laut einer Pressemitteilung in vier Bauphasen ausgeführt, damit der Verkehr während der Arbeiten aufrechterhalten werden kann. Mit dem Abschluss von Bauphase eins – Herstellung der Mittelstreifenüberfahrten am Bauanfang und Bauende – steht der Umbau der Verkehrsführung für die Bauphase zwei an. Der Umbau erfolgt in der Nacht von diesen Freitag, 28. Oktober, auf Samstag, 29. Oktober, im Zeitraum von 20 bis voraussichtlich 5 Uhr.

In Bauphase zwei wird ab dem frühen Samstagmorgen der Verkehr auf die Südfahrbahn geleitet, um die Nordfahrbahn sanieren zu können. Es steht dabei in beiden Fahrtrichtungen ein Fahrstreifen zur Verfügung. In dieser Bauphase wird auch der nördliche Teil der Autobahnanschlussstelle der Bundesautobahn 5 Heidelberg/Schwetzingen gesperrt. Die hierdurch bedingten Umleitungen wirken sich vor allem auf den Verkehr nach Schwetzingen aus. Der aus Schwetzingen kommende Verkehr kann die B 535 weiterhin befahren. Bauphase zwei kann voraussichtlich am Freitag, 25. November, abgeschlossen werden.

So wird der Verkehr geleitet

Umleitung eins für die Fahrbeziehung Bundesautobahn 5 von Karlsruhe kommend nach Schwetzingen: Der Verkehr wird bereits an der südlich liegenden Anschlussstelle der Bundesautobahn 5 Walldorf/Wiesloch abgeleitet. Von dort wird der Verkehr über die B 291 nach Schwetzingen geleitet.

Umleitung zwei für die Fahrbeziehung Bundesautobahn 5 von Frankfurt kommend nach Schwetzingen: Umleitung ab dem nördlich gelegenen Autobahnkreuz Heidelberg auf die Bundesautobahn 656 in Richtung Mannheim. Am Autobahnkreuz Mannheim weiter auf die Bundesautobahn 6 in Richtung Süden bis zur Anschlussstelle der Bundesautobahn 6 Mannheim/Schwetzingen und dort auf die B 535.

Umleitung drei für die Fahrbeziehung B 535 von Heidelberg kommend nach Karlsruhe: Der Verkehr wird auf der B 535 weiter bis zur Bundesautobahn 6 Anschlussstelle Mannheim/Schwetzingen geleitet. Von dort wird der Verkehr weiter auf die Bundesautobahn 6 in Fahrtrichtung Heilbronn geleitet.

Da die Asphaltarbeiten stark witterungsabhängig sind, kann es zu Verzögerungen im Bauablauf und damit verbundenen Terminen kommen, heißt es in der Mitteilung weiter. Über die Bauphasen drei und vier wird das Regierungspräsidium gesondert informieren.

Ein Pilotprojekt

Die Sanierung der Nordfahrbahn wird darüber hinaus als Pilotprojekt für kompakte Asphaltbefestigungen ausgeführt. Bei dieser besonderen Asphaltbauweise werden zwei Asphaltschichten in einem Arbeitsgang eingebaut. Diese Bauweise zeigt Vorteile hinsichtlich der Qualität und Dauerhaftigkeit des hergestellten Straßenbelags.

Die Vorteile sind insbesondere, das sichere Erreichen des erforderlichen Schichtenverbunds, die Ressourcenschonung durch Ersparnisse an hochwertigen Baustoffen durch die dünnere Asphaltdeckschicht, kurze Zeitfenster für den Asphalteinbau sowie die Bauabwicklung in Zeiträumen, die eine niedrige Tagesdurchschnittstemperatur erwarten lassen, heißt es weiter.

Die Kosten der Maßnahme betragen rund 2,4 Millionen Euro und werden vom Bund getragen.

Info: Aktuelle Informationen zur Verkehrslage und zu Baustellen in Baden-Württemberg sind unter Verkehrsinfo BW und in der Verkehrsinfo BW-App zu finden.