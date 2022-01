Baustellenschild auf Gleise gelegt

Ein Gützerzug hat am Donnerstag, 13. Januar, auf Höhe Schwetzingen ein im Gleis liegendes Baustellenschild überfahren. Dadurch kam es zu Beschädigungen am Zug und im Gleisbereich sowie zu Zugverspätungen. Wie die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe mitteilte, haben bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen 23.15 und 23.43 Uhr ein Schild in den Gleisbereich gelegt. Ein Güterzug, der die Strecke gegen 23.40 Uhr befuhr, konnte ein Überfahren des Schildes nicht mehr verhindern. Dadurch wurden der Zug sowie ein Bahnübergang beschädigt. Der Triebfahrzeugführer leitete unmittelbar nach dem Überfahren eine Schnellbremsung ein. Die Gleise waren bis 1.30 Uhr für den Zugverkehr gesperrt. Es wurden keine Personen verletzt.

Die Schadenshöhe ist Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen. Zum momentanen Zeitpunkt liegen keine Hinweise auf die Täter vor.

Wer sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder der Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe unter Telefon 0721/1 2 01 60 oder über das Kontaktformular auf der Internetseite www.bundespolizei.de zu melden. Weiterhin nimmt jede Polizeidienststelle Hinweise entgegen.

Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang auf die Gefahren im Bahnbereich hin. Es sei kein Spaß Gegenstände in den Gleisbereich zu legen, um Unfälle oder Ähnliches zu provozieren. Dies stelle immer eine Straftat dar. Triebfahrzeugführer haben oftmals – besonders bei schlechten Sichtverhältnissen – keine Chance, die Gegenstände zu erkennen. zg

