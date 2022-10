Bayrisch feiern in der Rhein-Neckar-Region

Wiesloch. Dirndl und Lederhosen im Herzen Wieslochs? Wer braucht da schon das Münchner Oktoberfest? Auch im Wieslocher Palatin wird nach urig-bayrischer Tradition gefeiert: Am Samstag, 15. Oktober, ab 19.30 Uhr heißt es: „O’zapft is!“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

An diesem Abend verwandeln das Palatin-Team und die Partyband „Nachtstark“ den Staufersaal in ein Oktoberfestzelt.

„Nachtstark“ – die Kultband vom Münchner Oktoberfest – bringt rockige Musik direkt aus dem Herzen Münchens im Palatin auf die Bühne. Die fünf Musiker sind ein Garant für unvergessliche Stunden und ein absoluter Glücksgriff auch für das Oktoberfest im Palatin, bei dem Wiesloch zu bester Stimmung auflebt.

Kulinarische Spezialitäten

Mehr zum Thema Auto Opel bietet Service für Herbst und Winter Mehr erfahren

Was nicht fehlen darf, ist das stilechte Maß-Bier, bayrische Schmankerl aus der Palatin-Küche und zünftige Biertisch-Fröhlichkeit. Weldebräu aus Plankstadt füllt dazu kräftiges Kurpfalzbräu-Festbier in die Krüge.

Ergänzt wird dieses bunte Angebot am Abend um Attraktionen wie „Hau-den-Lukas“, Rodeo-Reiten oder Wettmelken. So lautet schließlich die Aufforderung, die Ärmel hochzukrempeln und zu zeigen, wer der oder die Stärkste in Wiesloch ist.

Rundum sorglos

Bei dem Rundum-Sorglos-Paket zum Preis von 25 Euro pro Person sind eine Biertisch-Garnitur für acht bis zehn Personen, ein Brezelständer pro Tisch und eine Maß Bier pro Person inklusive. Die Buchungen sind unter der E-Mail-Adresse e.kuczinski@palatin.de oder unter Telefon 06222/58 22 30 möglich. Einzeltickets kosten im Vorverkauf 10 Euro und an der Abendkasse 12 Euro.

Die Karten sind an der Hotelrezeption des Palatin, auf der Webseite www.palatin.de oder telefonisch unter 06222/58 22 01 erhältlich. Der Einlass zur Oktoberfestparty ist nur für Gäste ab 18 Jahren gestattet. Die Band spielt ab 20.30 Uhr. zg