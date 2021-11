Bedürftige Bürger unterstützen

Die Notgemeinschaft der Stadt Schwetzingen möchte auch in diesem Jahr bedürftigen Bürgern zur Weihnachtszeit eine Zuwendung zukommen zu lassen. Erfreulicherweise sind aus der Bürgerschaft und den Unternehmen viele Spenden an die Notgemeinschaft geflossen, sodass bis zu 200 Personen bei Nachweis des Bedarfs eine einmalige Unterstützung erhalten können, teilt die Stadtverwaltung mit.

Die Zuwendung wird in der Höhe unverändert wie im Vorjahr sein. Oberbürgermeister Dr. René Pöltl freut sich, dass Menschen in Not wieder unbürokratisch und schnell geholfen werden kann und bedankt sich ausdrücklich bei allen Spendern.

Anträge bis 25. November stellen

Anträge für eine Zuwendung aus der Notgemeinschaft können vom 15. bis zum 25. November im Sozialamt in der Zeyherstraße 1 bei Michael Wachler und Karin Hemmerich gestellt werden. Die Antragstellenden müssen dazu persönlich mit einem Nachweis zur Berechtigung, zum Beispiel Bescheid vom Sozialamt, Jobcenter und Wohngeldstelle vorsprechen. Bei Fragen sind Michael Wachler unter der Telefonnummer 06202/87-238 oder Karin Hemmerich unter der Nummer 06202/87-221 erreichbar.

Weiter Spenden gefragt

Die Notgemeinschaft ist auch weiterhin auf Spenden von Firmen und Bürgern angewiesen. Daher freut sich Oberbürgermeister Dr. René Pöltl über jeden Spendenbetrag. Spenden sind auf folgende zwei Spendenkonten der Stadt Schwetzingen unter dem Stichwort „Notgemeinschaft“ möglich:

Sparkasse Heidelberg: IBAN DE08 6725 0020 0025 0104 42

Volksbank Kur- und Rheinpfalz eG: IBAN DE78 5479 0000 0005 0650 03