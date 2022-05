„Beethovens Planeten“ kreisen im Schwetzinger Schloss

Schwetzingen. Lilli Marx (6) bringt es auf den Punkt: „Die Musiker waren so lustig, gar nicht wie sonst bei Konzerten. Das hat sogar meinem Papa gefallen.“ Das Musiktheater „Beethovens Planeten“ für Kinder kam schon am Sonntagnachmittag bestens bei den Besuchern an. Am Montag wurde gleich nochmals gespielt, für Schulklassen aus Schwetzingen. An der Schulvorstellung haben Montagfrüh insgesamt 160 Schüler und 19 Lehrer von der Zeyher-, der Südstadt-, der Nordstadtgrundschule und der Kurt-Waibel-Schule teilgenommen. Einige Klassen haben schon auf dem Weg ins Schloss gesungen. Im Jagdsaal haben die Kinder dann bei der Vorstellung der Laterna Musica prima mitgemacht – haben geklatscht, sich bewegt, mit den Armen gewackelt und gesungen.

