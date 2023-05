Befragung für Studie

Für ihre Masterarbeit sucht eine Studentin aus der Region Männer zwischen 18 bis 35 Jahren, die an einer Onlinestudie teilnehmen – Thema: Fitnessbezogene Inhalte auf Social Media. In der Studie geht es – wie der Titel schon sagt – um fitnessbezogene Inhalte in den sozialen Medien. Hierbei wird untersucht, wie sich Fitnessinhalte auf die Körperwahrnehmung des Betrachters auswirken. Ziel ist es, herauszufinden, inwiefern Fitnessinhalte auf Instagram und Co. als Motivation oder als Gefahr angesehen werden können, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Befragung dauert etwa zehn Minuten und ist vollständig anonymisiert. Hierfür einfach den QR-Code scannen – und los geht’s. gra