Schwetzingen/Region. Für die Beglaubigungssprechstunde für Vorsorgevollmachten am Freitag, 21. April, in Schwetzingen sind keine Termine mehr frei. Auch für die nächste Sprechstunde am 14. Juli sind zwischen 8.30 und 12 Uhr nur noch wenige Termine buchbar, heißt es in einer Pressemitteilung. Alternativ können auch Termine direkt bei der Betreuungsbehörde in Heidelberg unter den Telefonnummern 06221/5 22 25 90 oder 5 22 14 66 vereinbart werden.

