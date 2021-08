Begleiter für Sterbende

Im Oktober startet das neue Qualifizierungsseminar für Hospizbegleitende bei der Hospizgemeinschaft Schwetzingen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Hospizbegleiter besuchen Sterbende, Schwerstkranke und deren Angehörige. Die Besuche finden regelmäßig daheim und in Pflegeeinrichtungen im Raum Schwetzingen, Brühl, Ketsch, Oftersheim und Plankstadt statt. Sie spenden praktische Hilfe im Alltag, persönliche Zuwendung, Ermutigung und Trost. Gemeinsam mit den Betroffenen finden sie heraus, welche Unterstützung im konkreten Fall gebraucht wird, seien es scheinbare Kleinigkeiten oder auch tiefe persönliche Gespräche.

Das Qualifizierungsseminar wird in den neuen, großen Räumen der Hospizgemeinschaft in Hirschacker unter Einhaltung der aktuellen Corona-Hygieneregeln stattfinden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, um Anmeldung wird gebeten. Für genauere Informationen lädt die Hospizgemeinschaft Interessierte zu Informationsabenden ein, etwa an diesem Montag, 23. August, um 19 Uhr.

Anmeldungen zu den Infoabenden nimmt das Büro der Hospizgemeinschaft unter der Nummer 06202/40 91 009 und per E-Mail an hospizgemeinschaft@web.de entgegen. Interessierte können auch den Flyer „Grundqualifikation in der Hospizarbeit 2021/22“ anfordern. zg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2