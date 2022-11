Bei Debatte defokussiert

D er Vortrag „Gender trifft Erderwärmung“, den Sarah Louis Montgomery auf Initiative des deutschen Volkshochschulverbandes hielt, traf einen wichtigen Punkt. Er beleuchtete einen blinden Fleck der Forschung eindrücklich. Die Schwächsten, die, die dem gesellschaftlichen Erwartungsraster nicht entsprechen, werden nur nicht nicht gesehen, sie leiden unter den Folgen des Klimawandels auch überproportional. Es ist eine Erkenntnis, die auf dem gesellschaftlichen Debattentisch tatsächlich weit unten liegt. Und so hätte der Vortrag auch zu einem Baustein werden können, diese Ungerechtigkeit mehr in den Blick zu nehmen und - dem Status der Erwachsenen entsprechend - Verantwortung zu übernehmen.

Doch das scheint angesichts des Chatverlaufs während dieser Onlinedebatte ein frommer Wunsch zu sein. Hier entfaltete sich vor allem das eigene Ich. Im Kontext ihres Vortrages erläuterte Montgomery Begriffe, die alle zum Ziel haben, das binäre System aus Mann und Frau zu öffnen. Es ist nicht immer leicht in diesem Begriffe-Wirrwarr. Auch nicht für den Autor dieser Zeilen. Doch der Grundstoß Montgomerys gegen Ungerechtigkeit war jederzeit offensichtlich.

Kommentarbild Stefan Kern © siehe Bildtext

Trotzdem ging bei Zuhörerinnen, der überwiegende Teil schien anhand des Vornamens weiblich, der Fokus verloren. Es ging hin und her, wer jetzt binär ist, ob eine Frau nur eine Frau sei, wenn sie eine Gebärmutter habe, ob nicht auch nicht binäre Menschen gebären können oder die ganzen Einteilungen nicht schon wieder zu pauschal oder gar diskriminierend seien. Vortrag und Chat fanden sich zwar beide auf dem Bildschirm, schienen aber in Teilen Lichtjahre voneinander entfernt zu sein. Und das war schade. Denn ganz jenseits aller Genderpolemik geht es am Ende darum, den Raum der Gerechtigkeit zum Wohle aller zu vergrößern. Und nicht den Raum für das eigene Ich. Das Ich steht im Extremfall der anständigen Gesellschaft sogar im Wege. Wer sein Ich übergroß macht, lässt andere klein werden, hier liegt die Quelle zur Verachtung und Diskriminierung. Und genau das ist Gift für anständige Gesellschaften.