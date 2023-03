Bei den Garden tanzen

Die Schwetzinger Carneval-Gesellschaft (SCG) lädt zu Schnupper- und Probetrainings ihrer Garden ein. Interessierte Kinder und Jugendliche sind willkommen. Der karnevalistische Gardetanz ist eine Mischung aus Ballett und Turnen. Die Kinder und Jugendlichen haben immer eine Menge Spaß und freuen sich, in tollen Kostümen ihr Können zu zeigen.

Die Sechs- bis Zehnjährigen können an den Mittwochen, 8. und 15. März, 17 bis 18.15 Uhr in der Sporthalle der Johann-Michael-Zeyher-Grundschule, Schubertstraße 4 in Schwetzingen zum Schnuppertraining kommen. An gleichem Ort und an den gleichen Tagen treffen sich von 19 bis 20.30 Uhr die Junioren (zehn bis 14 Jahre) sowie Ü15-Garde. Die Mini-Mäuse von drei bis fünf Jahren haben ihre Probetrainings an den Dienstagen 14. und 21. März von 17.15 bis 18 Uhr ebenfalls in der Sporthalle der Zeyher-Schule.

Erwachsene sind immer gern beim SCG-Stammtisch dienstags um 19 Uhr in der Narrenstube des Bassermannhauses gesehen – Erstkontakt unter 0171/94 09 456 oder via info@schwetzingen.de. pl/zg