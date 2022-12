Bei Eiseskälte die Herzen erwärmt

Schwetzingen/Oftersheim. Eine Abordnung von zehn „Hartgesottenen“ des zwischenzeitlich auf 25 Aktive angewachsenen Posaunenchors Oftersheim-Schwetzingen machte sich im Anschluss an den Gottesdienst am vierten Advent auf den Weg zum traditionellen „Kurrendeblasen“. Mancher Blechbläser hatte Sorge, dass sein Instrument bei klirrender Kälte einfriert, doch glücklicherweise erwies sich die Sorge als unberechtigt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Erwärmt wurden dagegen die Herzen der zahlreichen Zuhörer. Nach wie vor verbreiten die Posaunenchöre mit ihrer stimmungsvollen Musik gerade in der Vorweihnachtszeit eine besondere Anziehungskraft und Sensibilität. Auftakt der Platzkonzerte bildete der Innenhof des Johann-Peter-Hebel-Heims, bevor der Chor unter Leitung von Kirchenmusikdirektor Detlev Helmer auf dem Schwetzinger Weihnachtsmarkt eine Auswahl bekannter deutscher und internationaler Advents- und Weihnachtslieder zum Besten gab. Besonders gut an kamen die Titel „Go to tell it on the mountains, „Let it snow“, „Hark the herald angels sing“ und natürlich durfte auch der Gassenhauer „Rudolph the red-nosed reindeer“ nicht fehlen.

Weiter gings nach Oftersheim zum Lessingplatz und schließlich zum Siegwald-Kehder Haus, wo unter anderem auch „Tochter Zion“, „Es ist ein Ros entsprungen“ und das feierliche „O Du Fröhliche“ erklangen. Dankbar öffneten zahlreiche Bewohner die Fenster und spendeten langanhaltenden Applaus. zg