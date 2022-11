Bei Kartoffelsuppe über die Krisenpolitik diskutiert

Viel Lob erhielten die Organisatoren des Herbstfestes, das nach langer Pause wieder im SPD-Bürgerzentrum in der Maximilianstraße stattfand. Angeboten waren hausgemachte Kartoffelsuppe mit Wienerle sowie Weinsoße mit Dampfnudeln aus der Küche von Marion Kirzenberger. Ortsvereinsvorsitzende Sabine Rebmann freute sich über den guten Besuch, darunter Stadtratskollegen, Altstadträte, die Ortsvereinsvorsitzenden aus Oftersheim, Eppelheim und Brühl sowie die Bundestagskandidatin Neza Yildirim.

An Gesprächsstoff gab es keinen Mangel, so diskutierte man die gestiegenen Preise für Lebensmittel, Heizung und Benzin, welche nicht zuletzt Russlands Krieg in der Ukraine geschuldet sind. Dass Olaf Scholz gegenwärtig keinen einfachen Job zu bewältigen habe, war jedem klar. Die eingeleiteten Maßnahmen zur Stützung der Wirtschaft und zur Abfederung hoher Energiepreise wurden begrüßt.

Überlegungen wie sich wohl eine frühere Merkel-Regierung verhalten hätte, wurden mit Kopfschütteln bedacht. Die Anwürfe mancher CDU-Bundestagsabgeordneten fanden die Besucher „schlichtweg nur noch langweilig und peinlich“, sagte Walter Manske. „Wo bleiben die Vorschläge der Union? Statt eigener klarer Position gibt es nur eine Mischung aus Geschwurbel und Attacken gegen die SPD“, so der Altstadtrat. zg