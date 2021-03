Schwetzingen. Erst Rekordkälte und Schneechaos, wenige Tage später plötzlich Frühlingstemperaturen: Die Erderhitzung wirbelt das Wetter durcheinander. Auch während der anhaltenden Corona-Pandemie spitzt sich die Klimakrise weiter zu. Zwar sank Anfang 2020 der weltweite Ausstoß von Treibhausgasen kurzzeitig wegen des Lockdowns. Doch jetzt nehmen die Emissionen wieder zu und sind mittlerweile sogar höher als vor Ausbruch der Pandemie.

Daher finden an diesem Freitag in 180 deutschen Städten wieder Aktionen von „Fridays for Future“ statt – darunter auch in Schwetzingen. Das Thema des internationalen Streiks ist ,,No more empty promises“ („Keine leeren Versprechungen mehr“). Die Schwetzinger Ortsgruppe plant dieses Mal keine Demonstration und keine Kundgebungen, sondern eine „Kunst- und Kreideaktion“ auf den kleinen Planken vor dem Lutherhaus.

Die Organisatoren erklären: „Wir wollen entsprechend zu dem Thema Informationen herausschreiben. Gerne kann unsere Liste auch durch weitere Beispiele und Forderungen ergänzt werden.“

Von 11 bis 17 Uhr sind Interessierte eingeladen, mit Abstand und Maske mitzumachen. Und zu der Kunstaktion verrät das Team nur so viel: „Es wird eine symbolische Skulptur geben, aber wir wollen das Motiv noch verdeckt halten.“