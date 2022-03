Bei Lyksjø in Schwetzingen gibt es stetig Neues zu entdecken.

Urlaub vom Alltag mit wunderschönen nordischen Alltagsgegenständen, Dekoobjekten und Kleidung findet man bei lyksjø in der Mannheimer Straße 15 in Schwetzingen. Betritt man den Concept Store, findet man einen liebevoll eingerichteten Laden dominiert in einer Farbskala von puderfarben bis erdig mit wenigen kräftigen Farbtupfern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es gibt vieles zu entdecken, die Bandbreite der Produkte reicht von Kinderspielen über Süßwaren bis hin zu Grußkarten, einzigartigen Handtaschen und Rucksäcken sowie Geschirr und Badezusätzen für den Livestyle und das Wohlbefinden. Nachhaltigkeit steht im gesamten Angebot im Fokus, das unterstreicht Inhaberin Sabrina Kube.

Ganz neu ist die niedliche Baby- und Kinderkollektion derzeit in den Größen von 50 bis 92, ab Herbst bis Größe 122, in kuscheliger Baumwolle mit GOTS-Bio-Zertifizierung. Dieses Label – Global Organic Textile Standard – beinhaltet die Vorgabe, dass das Kleidungsstück zu mindestens 95 Prozent aus biologisch erzeugten Naturfasern besteht. Gerade für die kommenden Generationen ein Muss, was die Schonung von Menschen und Umwelt anbelangt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Für den Nachwuchs gibt es sowieso viel zu entdecken, denn auch putzige Kuscheltiere sind auf den Regalen zu finden, dabei auch besondere Formen wie etwa ein Traktor. Ein watteweiches Stapelhäschen für die ganz Kleinen lockt zum Anfassen und Ausprobieren, orangefarbene Karotten offenbaren Langohren als Innenleben – ein sehr niedliches Mitbringsel zum Osterfest.

Ein Steckenpferd aus Holz ist wohl jedermann bekannt, allerdings eines, das aussieht wie ein Mammut, darf als exotisch gelten – lyksjø hat’s. Diverse Gesellschaftsspiele, etwa „Ja – Nein – Vielleicht“ über bestimmte Dinge, die man nicht sagt, Memorykarten und eine Menge weiterer Aktionsspiele für jedes Alter. Vorbeischauen lohnt nicht nur zum verkaufsoffenen Sonntag am 3. April, von Dienstag bis Samstag bietet der Concept Store nordisches Ambiente und versierte Beratung durch Sabrina Kube und ihr Team.

Skandinavien-Freundin Sabrina Kube hat eine Sonderaktion für die Ukraine-Geflüchteten ins Leben gerufen: „Ich habe 50 Friedenstauben aus nachhaltigem Filzmaterial besorgt, die Einnahmen aus dem Verkauf sowie den Einkaufswert spende ich“, schildert Kube ihr Angebot.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Beim verkaufsoffenen Sonntag ist lyksjø natürlich dabei und hält einen besonderen Frühlingsrabatt bereit. Sabrina Kube und ihr Team freuen sich auf viele Kunden zum Kirschblütensonntag. zesa

Info: Lyksjø ist geöffnet von Dienstag bis Freitag, 10 bis 18 Uhr und am Samstag von 10 bis 16 Uhr.