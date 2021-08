Bei Nacht durch den Schlosspark

In einem ganz anderen Licht können Besucher den Schlossgarten Schwetzingen bei der Sonderführung „Dunkel war’s, der Mond schien helle …“ erleben. Bei dem Rundgang am Sonntag, 22. August, um 21 Uhr tauchen die Gäste in den Zauber des nächtlichen Gartens ein, laden die Staatlichen Schlösser und Gärten zu einer Sonderführung ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der Nacht entfaltet der Schlossgarten einen mystischen Zauber, heißt es dazu in einer Pressemitteilung. Aus dem Dunkel der Boskette tauchen geheimnisvolle Umrisse auf: Skulpturen und Architekturen wirken fremd und ungewöhnlich. Tiefdunkle Teiche spiegeln den Mond und die ziehenden Wolken. Und man begegnet Gartenbewohnern, die man am Tage nicht trifft – Fledermäuse zum Beispiel gehen auf Beutejagd.

Die Personenzahl ist auf maximal 20 Teilnehmende limitiert. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln. Erwachsene zahlen 12 Euro (ermäßigt: 6 Euro), Familien 30 Euro. Treffpunkt ist an der Schlosskasse.

Eine Anmeldung ist erforderlich unter der Nummer 06221/65 88 80 und unter service@schloss-schwetzingen.com.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Weitere Termine sind am Dienstag, 21. September, 20 Uhr, sowie am Mittwoch, 20. Oktober, um 19.30 Uhr. zg