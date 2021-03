Das erste sonnige Wochenende hatte wie so oft in der Vergangenheit dazu geführt, dass die öffentlichen Mülleimer in der Innenstadt überquollen. Die CDU-Gemeinderatsfraktion hatte danach in einer Pressemitteilung die Aufstellung von größeren und schöneren Mülleimern gefordert (wir berichteten). Nachdem das nun passiert ist, haben uns zwei Stellungnahmen von CDU und Bündnis 90/Die Grünen erreicht.

„Beharrlichkeit zahlt sich aus, zumindest in der Spargelstadt“, schreibt CDU-Pressesprecher und Stadtrat Markus Bürger. Es sei sicher vermessen, es als alleinigen Erfolg der Schwetzinger Christdemokraten zu verbuchen, aber bestimmt habe der unermüdliche Einsatz, vor allem von Stadträtin Rita Erny, einen Beitrag dazu geleistet, dass nun größere Mülleimer für Eis- und Kaffeebecher bereitstehen. „Eine Dauerlösung stellen diese aufgrund des Designs sicher nicht dar, aber der Anfang ist gemacht. Ein Dank dafür an die Stadtverwaltung“, heißt es weiter. Bürger betont aber: „Entsorgung ist das eine, Müllvermeidung das andere – Stichwort Pfandsystem.“

Kein Wahlkampfthema

Solche Mülleimer – wie hier auf den Kleinen Planken – stehen seit einigen Tagen im Stadtgebiet. © Erny

Diese und weitere beharrlichen Forderungen stellten im Übrigen keineswegs „Wahlkampfgetöse“ dar. „Manchmal sind die Dinge einfach so, wie sie scheinen und sollten auch nicht von übereifrigen Fraktionssprechern als Aufforderung zur unangemessenen Kommentierung verstanden werden“, schreibt die CDU und ergänzt: „Eisenmann hin und Kretschmann her, die oberste Priorität des CDU-Stadtverbandes gilt der Stadt und ihren Bürgern. Müllvermeidung ist kein Thema, das erst im Wahlkampf in den Blick rückt. Genauso wenig, wie die Anerkennung über das, was Schwetzinger Eltern, Lehrerinnen, Lehrer und Schulleitungen während der zurückliegenden Monate leisteten. Dies kann gerne von interessierten Bürgern an den kommenden beiden Wochenenden an den Infoständen aufgegriffen werden.“

Die beiden Stadträtinnen der Grünen, Dr. Susanne Hierschbiel und Kathrin Vobis-Mink, haben sich intensiv an der Diskussion um die Müllproblematik beteiligt und verweisen in einer Pressemitteilung darauf, dass sich die Grünen im Gemeinderat und im Ortsverband seit mehr als zwei Jahren immer wieder für die Vermeidung von Abfällen durch Plastik- und Einwegverpackungen einsetzen – unter anderem durch zwei Berichtsanträge an die Verwaltung vom Februar und Juli 2020, die von OB Dr. Pöltl ausführlich beantwortet wurden. „Von den anderen Parteien“, so Fraktionssprecher Prof. Josef Walch, „ist hier leider keine Unterstützung gekommen, auch wenn die CDU dies in einer Pressemitteilung behauptet hat“. Ob hier in Zukunft gemeinsam an einer Lösung gearbeitet wird, darauf dürfe man, so die Grünen, gespannt sein.

„Größere Mülleimer lösen das Problem leider nur kurzfristig“, sagen die Stadträtinnen Hierschbiel und Vobis-Mink in ihren Diskussionsbeiträgen, „zudem belegen viele Untersuchungen in Kommunen, dass da, wo Müll liegt, nur noch mehr Müll abgelegt wird.“ Am vergangenen Wochenende hat die Stadt an den „sonntäglichen Müll-Brennpunkten“ nun leuchtend grüne, große Abfallbehälter aufgestellt, was in den sozialen Medien von Oberbürgermeister Dr. René Pöltl als Zwischenlösung bis zum Start der alljährlichen Zusatzleerungen an Wochenenden erklärt wurde. „Für die Grünen“, so Susanne Hierschbiel, „ist das Aufstellen der zusätzlichen Müllbehälter eine prima Zwischenlösung und wenn die Behälter wieder öfter geleert werden, ist das auch eine Hilfe. Das Grundproblem – dass Unmengen von Einweg- und Plastikverpackungen verbraucht werden – muss noch gelöst werden.“

Einzelhändler unterstützen

An den unzähligen Plastik- und Einwegverpackungen, die die Grünen regelmäßig aus Grünstreifen und Grünanlagen im Stadtgebiet sammeln (diese Zeitung berichtete mehrfach), sehe man, dass übervolle Abfallbehälter nur die Spitze des Eisberges sind. „Bisher übernehmen wir alle die Entsorgungskosten für diese Verpackungen. Und für die regelmäßige Säuberung der Grünflächen fehlen die personellen Kapazitäten“, erklären die Grünen weiter.

Hier sei natürlich auch die Politik, und zwar in erster Linie der Bund, gefragt. Einige Plastikprodukte wie Röhrchen und Plastikbesteck würden jetzt entsprechend den EU-Richtlinien auch in Deutschland künftig verboten. Allerdings sei die Umsetzung durch die Bundesregierung schleppend und ein Verbot der typischen Eis- und Getränkebecher aus Plastik ist bislang gar nicht geplant.

„Aber auch die Kommune kann mehr tun. Einzelhändler sollten unterstützt werden, sich einem Pfandsystem anzuschließen. Egal, ob das der sogenannte Recup-Becher oder der Mannheimer Becher ist. Genauso sollten die Gewerbetreibenden ermutigt werden, auf essbare Eisbecher und -löffel oder ein Mehrwegsystem für To-go-Essen umzustellen, solche Systeme gibt es schon“, dies würden die Schwetzinger Grünen bereits seit Jahren fordern. Die Verwaltung habe mit einzelnen Branchen schon versucht zu reden. Bislang aber noch nicht erfolgreich. „Vielleicht klappt es ja diesmal, wenn alle in die gleiche Richtung an einem Strang ziehen“, heißt es abschließend. mb/jw