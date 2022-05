Bei Schpilschers uffm Hof

Der Schwetzinger Schpargel-oschdisch bei oinischermaße schänem Wedder war gud bsuchd. Also isch bin jo bis jedzerd a meischdens dabei gewessd, bei Wind un Wedder uff äm Schpargelbauerehof vun de Schpargelschdedder. Doch in dem Johr war des mid dem Wedder glor.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wo mir jo alle Zwee nimmie rischdisch laafe känne, sinn ma nodgedrungenermaße mit dem fahrbare un modorisierde Unnersadz zu des Schpilschers gfahre. Isch wussd nimmi genau, welles da Kiefer, Renkert oder Spilschersche Bauerehof is. Kää Problem mit moim naie Navigered, des seschd mir, wo’s hiegehd un seschd mir awwer a om Ziel, was isch do eigendlich will. Ma is jo schließlisch schunn ä bisl elder.

So hab isch misch a gar näd gewunnerd, dass mir da Müller vum Futterer glei ebbes zu dringe gewwe hod, dabei hab isch noch nix gsaad ghabd. Also isch muss eisch sare, des naie Navi, Klasse, top! Schunschd war alles schäh, da OB, da Koch mid Schdernsche, die SchwetSingers mid Elena hawwe schäh gschwedzd un gsunge, doch zu varschdeh, was die do schwedze, is ma im Zeld näd gelunge.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Laid hawe sisch jo a schunn long nimmie gsehe. Awwer da Kaffee un da Kuche vun dä Landfraue hod ma gschmegd. Egal om sibde Mai geh isch widder ins Schdedl un probiers nochämol, do werd widder gschwedzd un gsunge. Isch nem oh, dass ma sisch do siehd gell? Alla bis donn!