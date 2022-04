Beim Abbiegen hat’s wieder gekracht

Zwei verletzte Beteiligte und beträchtlicher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochnachtmittag auf der L597 bei Schwetzingen.

Ein 28-jähriger Mann war kurz nach 17 Uhr mit seinem VW auf der L 597 von Friedrichsfeld in Richtung Schwetzingen unterwegs. Beim Linksabbiegen auf die Zufahrt zur B 535 in Richtung Mannheim übersah er einen entgegenkommenden 23-jährigen BMW-Fahrer und stieß mit ihm zusammen. Dabei erlitten beide Fahrer leichte Verletzungen und wurden zur Untersuchung in umliegenden Krankenhäuser eingeliefert. Deren Fahrzeugen waren laut Polizeibericht nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 8000 Euro geschätzt. pol

