Beim Hofstaat mittanzen

Der Churfürstliche Hofstaat Schwetzinge lädt am Samstag, 29. Oktober, von 11 bis 15 Uhr alle Interessierten zu einem offenen Tanztraining ins Bassermann-Haus ein. Tanzerfahrung ist hierfür nicht erforderlich, ebenso richtet sich die Dauer der Teilnahme nach dem Ermessender Teilnehmer. Man kann auch nur zuschauen, teilt der Hofstaat mit.

Die Gruppe tanzt unter anderem nach Choreografien von englischen und französischen Tanzmeistern, die an den europäischen Höfen jener Zeit in Mode waren, so auch bestimmt bei den Bällen des Kurfürsten Carl Theodor. Musik und Tanz aus der Zeit des Barock bieten eine Möglichkeit, sich in diese Zeit zurückzuversetzen, gewissermaßen eine Zeitreise anzutreten. zg

Info: Infos unter https://www.hofstaat-schwetzingen.de/