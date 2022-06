Beim Wiedersehen wird viel gelacht und gesungen

Alle fünf Jahre feiert der Schwetzinger Jahrgang 1947/48 seine Treffen. Zum 75. Geburtstag hatte man sich etwas Besonderes einfallen lassen. Das Jubiläum wurde mit einem tollen Spargelessen in Plankstadt auf dem Helmling-Hof gefeiert.

Nach dem königlichen Mahl begann der gemütliche Teil des Abends, der unter dem Motto „Der Jahrgang singt: Weil unsre Knochen ganz morsch klingen, bleibt nur eins, statt tanzen singen!“ Der Jahrgang hat in den eigenen Reihen hervorragende Sänger und so begann Fritz Abel mit dem Lied „Man müsste nochmals 20 sein“ einen kurzweilig, schönen bunten Abend. Begleitet von Abel an der Hammondorgel kam dann ein Mann, der Angst vor seiner Frau hat und brachte singend den Jahrgang das erste Mal am Abend zum Lachen. Kein Besserer als Hans Brixner war für diesen Vortrag geeignet. Als nächster Künstler kam Heribert Kammerer mit einem Lied von Harry Belafonte. Mit „Island in the sun“ begeisterte er die Anwesenden und kam ohne Zugabe nicht an seinen Platz. Nach einer kleinen Pause folgte nochmals Fritz Abel mit dem Lied „Schütt die Sorgen in ein Gläschen Wein“.

Die Stimmung war mittlerweile so gut, dass kräftig mitgesungen wurde. Der absolute sängerische Höhepunkt des Abends kam als nächstes. Unter der Leitung von Heribert Kammerer, der die Darbietung mit der Gitarre begleitete, trat der neu gegründete Cchor „Die Jahrgangslerchen“ auf . Sie sangen das Lied von Udo Jürgens „Heute beginnt der Rest unsres Lebens“. Auch sie durften nicht ohne Zugabe die Bühne verlassen.

Der letzte Vortrag kam von einem Mann, der im März goldene Hochzeit hatte und mit seiner tollen Rede den Jahrgang zum Toben brachte. Ex-Fasnachter Hans Brixner beschloss mit seinem Vortrag den geselligen Teil des Abends. Nach Kaffee und Kuchen, guter Stimmung und hervorragender Unterhaltung verabschiedete man sich dem Alter entsprechend kurz vor Mitternacht mit dem Gedanken: „Hoffentlich sehen wir uns alle in fünf Jahren gesund und munter wieder.“ hb/zg