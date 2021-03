Schwetzingen/Plankstadt. Da kam ja einiges zusammen, wie die Verhandlung beim Amtsgericht in Schwetzingen zeigte. Fahren unter Drogeneinfluss, dabei ohne Fahrerlaubnis und mit gefälschtem spanischem Führerschein – so die Anklage der Staatsanwaltschaft Mannheim.

Aber der Reihe nach: Ein 29-Jähriger aus Plankstadt war Mitte Oktober des vergangenen Jahres mit einem VW-Golf in Ketsch zu schlaftrunkener Zeit unterwegs, als er bei seiner Fahrt von einer Polizeistreife des Polizeireviers Schwetzingen im Bereich der Parkstraße kontrolliert wurde. Damit lagen die Beamten offensichtlich goldrichtig. Sie stellten zunächst fest, dass es sich bei dem vorgelegten spanischen EU-Führerschein um eine Totalfälschung handelte, der junge Mann also keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen konnte und zudem ganz offensichtlich erheblich Drogen zugesprochen hatte. Wie die beim Landeskriminalamt durchgeführte Blutanalyse ergab, befanden sich darunter nicht nur cannabishaltige Substanzen. Vielmehr wurde auch der Konsum einer beträchtlichen Menge Kokain nachgewiesen.

Der Verurteilte muss 120 Tagessätze à 20 Euro zahlen. © dpa

Erstaunlicherweise wiederholte sich das Ganze einige Wochen später nochmals in Schwetzingen. Nur mit dem Unterschied, dass er bei dieser Gelegenheit eine weitere Fälschung eines spanischen Führerscheins vorlegte. Im Vorfeld der Anklage wurden daher auch zwei Strafbefehle gegen ihn erlassen. Dagegen wiederum legten der Angeklagte beziehungsweise sein Verteidiger Einspruch ein.

Wie sich gleich zu Beginn der Beweisaufnahme zeigte, wurden die einzelnen Verfehlungen an sich nicht bestritten, sondern im vollen Umfang eingeräumt. Der Einspruch hatte vielmehr zum Ziel, eine Reduzierung der in den Strafbefehlen festgelegten Strafhöhe zu erreichen.

Pflege des Vaters

Wie der Angeklagte in seinen Schilderungen ausführte, habe er die gefälschten Dokumente bei einem Montageaufenthalt in Spanien bei einer dortigen Fahrschule erworben, dafür über 1000 Euro bezahlt und sei der Meinung, dass alles seriös zugegangen sei. Darüber hinaus schilderte der Angeklagte, seit etwa einem Jahr seinen pflegebedürftigen Vater zu versorgen und nur über ein kleines Einkommen zu verfügen. Dieses ergebe sich ausschließlich aus der Pflegetätigkeit. Davor habe er sich in verschiedenen handwerklichen Berufen versucht.

Von der Vorsitzenden Richterin Neuschl wurden zunächst noch vier Einträge im Vorstrafenregister erwähnt, aus denen ebenfalls der Bezug des Angeklagten zu Drogen zu erkennen war.

In seinem Plädoyer stellte der Vertreter der Staatsanwaltschaft fest, dass sich alle Anklagepunkte bestätigt hätten. Als nachteilig für den Angeklagten stellte er die Anzahl der Vorstrafen sowie die Menge und Höhe des errechneten Drogenkonsums heraus, während er ihm zugutehielt, dass er seine Fahrten zu absolut verkehrsarmen Zeiten durchgeführt habe. Nach detaillierter Auflistung der Einzeltaten plädierte er schließlich auf eine Gesamtstrafe von 145 Tagessätzen und einer Sperrfrist zum Erwerb der Fahrerlaubnis von sieben Monaten.

Der Verteidiger wiederum hielt die Anzahl der Tagessätze für überzogen, gerade mit Blick auf das soziale Engagement seines Mandanten. Entsprechend solle die Tagessatzhöhe 15 Euro auch nicht überschreiten.

Die Vorsitzende verurteilte den Angeklagten in allen Punkten. Sie hielt 120 Tagessätzen zu 20 Euro für schuld- und tatangemessen. Hinzu kommen eine zwölfmonatige Sperre zum Erwerb der Fahrerlaubnis sowie die Verfahrenskosten. Auch sie verwies in ihrer Urteilsbegründung auf die Vorstrafen und die Drogenmengen, aber auch auf die reduzierte Gefährdung aufgrund der Nachtzeit.