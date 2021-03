Im November 2016 hat die Unesco die belgische Bierkultur zum immateriellen Weltkulturerbe erklärt. Was macht die Biere unserer Nachbarn aus und was ist das Besondere an der berühmten belgischen Kultur rund um den Gerstensaft? Das und mehr wollen die Biersommeliers Malte Brusermann von der Welde Braumanufaktur und Max Marner vom Brausturm Bierverlag in Hamburg am Samstag, 20. März, vermitteln. Mit der digitalen Bierprobe live aus dem Welde Brauhaus in Schwetzingen wollen die Bierkenner belgisches Biercafé-Flair in die heimischen Wohnzimmer zaubern – und zwei Leser dieser Zeitung bekommen dafür je ein Bierpaket gratis.

Ob im Alltag oder beim Feiern: In Belgien hat Bier eine lange Tradition und spielt eine große Rolle. Rund 1500 Sorten – trotz einer vergleichsweise geringen Brauereidichte – sorgen für eine riesige Vielfalt, heißt es in einer Pressemitteilung von Welde. Die ist für Malte Brusermann das Besondere an der belgischen Bierkultur. „Von Sauerbier über mit Früchten vergorene Spezialitäten bis hin zu den Starkbieren der Trappistenmönche ist die Liebe zum Bier wirklich erlebbar“, so Brusermann.

Starker Stoff

Auf den Tisch kommt starker Stoff: Biere, die es auch alkoholtechnisch in sich haben, so wie die Tripel-Biere. Ein Tripel zeichnet sich durch einen hohen, oft über 18 Prozent liegenden Stammwürzegehalt und einen hohen Alkoholgehalt von meist acht bis zehn Prozent aus. Der hohe Malzanteil der Würze und die Verwendung bestimmter alkoholtoleranter Hefen führen zu dem kräftigen Ergebnis. Da wäre das Tripel von den Trappistenmönchen der Abtei Westmalle bei Antwerpen. Ihr Tripel mit einem Volumenalkoholgehalt von 9,5 Prozent gilt als Ursprung aller Tripel, wurde 1934 erstmals und wird seit 1956 in unveränderter Rezeptur gebraut.

Aus der Abtei Notre-Dame de Saint-Remy kommt mit dem „Rochefort 8“ das jüngste der dort gebrauten Trappistenbiere. Es wartet mit 9,2 Prozent auf. Als drittes im Bunde folgt das Tripel „Delirium Tremens“ mit 8,5 Prozent und kommt aus der familiengeführten Brouwerij Huyghe im ostflämischen und nahe Gent liegenden Melle. Dann ist da noch das „La Chouffe Blonde“ aus der Brasserie d’Achouffe. Das Belgian Strong Ale mit acht Prozent wird in Wibrin-Achouffe südlich von Lüttich gebraut und ist als unfiltriertes helles Bier die mit Koriander verfeinerte belgische Variante des Pale Ale.

Unverzichtbar, wenn man sich mit belgischen Bieren beschäftigen möchte, sind die Lambic- und Geuze-Biere. Was zunächst als Weizenbier – Witbier – aus rund 40 Prozent rohem Weizen und 60 Prozent Gerstenmalz gebraut wird, bekommt durch eine mindestens sechs Monate und bis zu mehreren Jahren dauernde Reifung und die Gärung seinen speziellen Charakter. Die Geuze-Biere gären in der Flasche weiter und entwickeln so ihre feine champagnerartige Kohlensäure.

Einen echt fruchtigen Biergenuss verspricht das „Kriek Boon“ mit nur vier Prozent von der Brouwerij Boon aus dem flämischen Lembeek. Mit dem „Oude Geuze“ kommt ein weiteres Lambic, diesmal von der familiengeführten Brouwerij 3 Fonteinen aus Beersel im Zenne-Tal daher. Das Oude Geuze ist ein Blend von ein, zwei und drei Jahren in Holzfässern gereiftem Lambic. zg

Info: Für unsere Leser verlost Welde zwei Bierpakete für diese Probe. Schreiben Sie bis Mittwoch, 17. März, 13 Uhr, eine E-Mail an sz-gewinnspiel@schwetzinger-zeitung.de, Betreff: Belgische Biere mit Ihrer Telefonnummer. Teilnahme mit oder ohne Bierpaket auf https://www.youtube.com/user/Weldebier. Infos unter www.digitalebierprobe.de