Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Standesamtstatistik - Mit fast 1000 Geburten werden in Schwetzingen so viele Babys wie noch nie geboren / Ältester Bräutigam mit 76 – älteste Braut mit 73 Beliebteste Vornamen in Schwetzingen: Emilia, Emil und Noah

Emilia und Noah steht in Kinderschrift auf zwei bunt gestalteten Papieren. Die Vornamen gehören zusammen mit Emil zu den beliebtesten in Schwetzingen.