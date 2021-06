Bellamar in Schwetzingen: Die Becken sind schon gefüllt

Schwetzingen/Oftersheim. Die Vorarbeiten sind abgeschlossen, die Becken auf Hochglanz poliert, die parkähnliche Außenanlage präsentiert sich im frühlingshaften Gewand und das Bellamar-Team steht nach Monaten des Wartens ungeduldig in den Startlöchern und freut sich „wie Bolle“ auf die Badegäste. Alles ist gerichtet für die Freibadsaison: Das Freibad öffnet am Donnerstag, 10. Juni, ab 7 Uhr seine Schwimmbecken, allerdings wie im Vorjahr mit angezogener Handbremse, sprich Corona-bedingten Einschränkungen. Das Wichtigste gleich vorweg: Aufgrund der gesunkenen Inzidenzen sind für den Freibadbesuch derzeit keine Tests, Impf- oder Genesenennachweise erforderlich. Ansonsten gelten die aktuellen Corona-Verordnungen des Landes.

Bäderleiter Alexander Happold und ist guter Dinge, dass sich die organisatorische Blaupause und die positiven Erfahrungen des vergangenen Jahres auf die Saison 2021 übertragen lassen. „Wir werden Familien, Kindern und generell allen Wasserfreunden wieder einen kleinen Urlaub vor der Haustür ermöglichen“, verspricht Happold. Gleichzeitig richtet sich sein Appell an die Disziplin der Badegäste, die geltenden Bestimmungen einzuhalten. „Im gesamten Freibadbereich sind Hinweisschilder aufgestellt, was im Einzelnen genau zu beachten ist. Außerdem ist unser Personal an den Becken und auf dem gesamten Gelände permanent präsent, um zu informieren – und um ein kritisches Auge auf die Situation zu haben“, so Happold.

Um Gefahrenherde zu minimieren, wird es an den Becken vorerst keine Liegen, Stühle oder Schirme geben, die Fönbereiche bleiben zu, geduscht werden kann an den Durchgangsbereichen zu den Becken, Großrutsche und Volleyballfeld stehen vorläufig nicht zur Verfügung. Das Hallenbad, das normalerweise bei schlechtem Wetter genutzt wird, bleibt noch geschlossen, Gleiches gilt für die Sauna. „Schade, das genau macht eigentlich den besonderen Charme des Allwetterbades aus. Aber vielleicht kommt es bald zum nächsten Öffnungsschritt, dann werden wir sehen, was geht“, wagt Happold einen Ausblick. Eine Ausnahme gibt es bereits ab dem 10. Juni: Die Anfänger-Schwimmkurse im Hallenbad können starten!

Drei Zeitzonen kreiert

Laut der geltenden Richtlinien orientiert sich die Besucher-Höchstzahl an den vorhandenen Liege- und Wasserflächen. Umgerechnet auf das Freibad heißt das konkret: 20 Quadratmeter Liegefläche pro Badegast, zehn Quadratmeter pro Person im großen Schwimmerbecken, vier Quadratmeter in den Nichtschwimmerbecken. Platz also für 50 Personen, die im Schwimmerbecken in abgeteilten Bahnen gleichzeitig unterwegs sein können plus noch mal 150 Personen in den beiden Nichtschwimmerbecken – ergibt summa summarum 200 Personen gleichzeitig in den verschiedenen Becken.

Um allen Ansprüchen so weit wie möglich gerecht zu werden, wird es täglich drei Zeitzonen geben. Die erste von 7 bis 10 Uhr, hierbei ist an die Frühschwimmer gedacht. Da sich in diesen drei Stunden die Aktivitäten hauptsächlich auf die Schwimmbecken und weniger auf ein Verweilen auf der Liegewiese konzentrieren werden, wird da nur ein Kontingent von 150 Eintrittskarten angeboten. Damit ist gewährleistet, dass alle Badegäste die verfügbare Zeit in den Becken verbringen können.

Die zweite Zeitzone geht von 11 bis 17 Uhr und zielt vorrangig auf Kinder, Familien und Jugendliche ab. Hier haben sich die Verantwortlichen auf eine Gesamtzahl von 600 Tickets verständigt. Die dritte Zeitzone umfasst den Zeitraum von 18 bis 21 Uhr. Dieser wird gerne für ein paar entspannende Bahnen nach vollbrachtem Arbeitstag genutzt, insgesamt 150 Badegäste haben die Möglichkeit, hierfür ein Ticket zu erwerben. Die jeweils eine Übergangsstunde zwischen den drei Zeitzonen wird von den Mitarbeitern im Bellamar zur Desinfektion genutzt.

Ticketkauf nur online

Ein spontaner Freibadbesuch wird in diesem Jahr nicht möglich sein, einen normalen Kassenbetrieb wird es nicht geben. Der Einlass muss kontaktfrei über einen Codeleser erfolgen, die Tickets für die drei Zeitzonen sind über die Bellamar-Internetseite www.bellamar-schwetzingen.de im Webshop zu bestellen und zu bezahlen. Der Zugang ist ab Mittwoch, 9. Juni, freigeschaltet. Wer sich seinen Eintritt gleich für mehrere Tage sichern will, der kann die entsprechenden Tickets für eine komplette Woche im Voraus erwerben. Die Bäderleitung weist darauf hin, dass die gekauften Tickets nicht zurückgegeben werden können, auch ein Wechsel des Wochentages im Tauschverfahren ist nicht möglich. Mehrfach-, Saisonkarten und Gutscheine verlieren vorübergehend ihre Gültigkeit. zg

