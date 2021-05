Beratung für internationale Fachkräfte

Schwetzingen. Ein ausländischer Berufsabschluss – für Personalverantwortliche in deutschen Unternehmen oft nicht leicht einzuordnen. Was müssen internationale Fachkräfte beachten, wenn sie eine passende Stelle in der Region finden wollen? Und welche Änderungen haben sich durch die Corona-Krise auf dem Gebiet ergeben? Antworten geben die Experten des Welcome Centers Rhein-Neckar mit kostenlosen und individuellen Online-Beratungstagen.

Die Beratungstage „Corona und internationale Fachkräfte: Wie sich bewerben in Krisenzeiten?“ finden am Mittwoch, 12. Mai, von 9 bis 13 Uhr, am Freitag, 21. Mai, von 9 bis 13 Uhr und am Freitag, 11. Juni, von 13 bis 16 Uhr statt. Anmelden kann man sich hier.