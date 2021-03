Heidelberg/Region. Im Vorstellungsgespräch überzeugen - wer möchte das nicht? Die Agentur für Arbeit Heidelberg bietet einen kostenlosen Online-Vortrag an, in dem gezeigt wird, wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch vorbereitet und in kurzer Zeit seine Kompetenzen überzeugend darstellt. Von der optimalen Vorbereitung über die erfolgreiche Selbstpräsentation bis zum sicheren Auftreten in Vorstellungsgesprächen werden alle Punkte angesprochen. Auch auf den Umgang mit Lampenfieber und schwierigen Fragen wird eingegangen. Petra Bölle, die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, konnte als Referentin Anna-Daniela Pickel, eine Fachfrau auf diesem Gebiet, gewinnen.

Die kostenfreie Online-Veranstaltung beginnt am Montag, 15. März, um 9 Uhr und dauert zirka zwei Stunden. Eine Anmeldung bis zum 10. März ist erforderlich, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Anmeldung unter Heidelberg.BCA@arbeitsagentur.de

Mit der Anmeldebestätigung erhalten die Teilnehmenden den Link zur Veranstaltung. Fragen im Vorfeld beantwortet Petra Bölle unter der Nummer 06221/524220.