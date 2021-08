Beratung und Hilfe für Familien

Eppelheim. Der Allgemeine Soziale Dienst (ASD) des Jugendamts vom Rhein-Neckar-Kreis bietet ab Mittwoch, 15. September, immer mittwochs von 14 bis 16 Uhr wieder regelmäßige Sprechstunden im Sitzungssaal im zweiten Obergeschoss des Rathauses an. Das teilt die Stadt auf ihrer Internetseite mit. Der Allgemeine Soziale Dienst ist der Ansprechpartner, wenn Eltern und Kinder bei der Erziehung und in der Familie Hilfe benötigen. Die Fachkräfte vermitteln in Konfliktsituationen und beraten professionell bei Erziehungsproblemen. Sie informieren und entscheiden über passgenaue Hilfen zur Erziehung oder psychologische Unterstützungsmöglichkeiten und vermitteln das geeignete Hilfeangebot.

