Berufliche Schulen in Schwetzingen: Infos über alle pädagogischen Konzepte

Schwetzingen. Wer das Abitur oder die Fachhochschulreife erwerben oder sich über mögliche Ausbildungsberufe sowie die dazugehörigen Berufsschulen informieren möchte, kann sich am Tag der offenen Tür am Freitag, 3. Februar, von 16 bis 20 Uhr am Zentrumberuflicher Schulen in Schwetzingen umfassend über die verschiedenen Möglichkeiten informieren. Das teilt der Kreis mit. Die beiden Schulen in der Trägerschaft des Rhein-Neckar-Kreises, die Carl-Theodor-Schule und die Ehrhart-Schott-Schule, laden alle Interessierten in die Schulgebäude in der Lessingstraße 18 in Schwetzingen herzlich ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Schulen informieren alle interessierten Bürgerinnen und Bürger über die verschiedenen Schularten und pädagogischen Konzepte. Außerdem stehen die Klassen-, Labor- und Werkstatträume zum Kennenlernen offen.

Der Tag der offenen Tür am Zentrum beruflicher Schulen in Schwetzingen findet im Zuge des 50. Geburtstags des Rhein-Neckar-Kreises statt.