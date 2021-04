Berufsberatung unter Pandemiebedingungen

Individuelle Berufsorientierung, wie es das Schwetzinger Übergangsmanagement (SÜM) anbietet, ist auch in Zeiten von Corona ein verlässliches Angebot für alle Schüler der Karl-Friedrich-Schimper-Gemeinschaftsschule (KFS), die vor Entscheidungen über ihre berufliche oder schulische Zukunft stehen. Da alle praktischen Berufsorientierungsangebote wie Praktika oder Ausbildungsmessen abgesagt werden mussten, haben die Schüler verstärkt Fragen zu ihrer beruflichen Zukunft: Was ist die richtige Schule für mich? Welchen Beruf soll ich erlernen?

AdUnit urban-intext1

„Der aktuelle Ausbildungsmarkt bietet zurzeit vielfältige Chancen für den beruflichen Einstieg und auch eine Karriere auf Basis einer dualen Ausbildung. Dennoch ist es für uns das Wichtigste, dass die Schüler eine Ausbildung beziehungsweise eine Schule finden, die zu ihnen passt“, meint Andreas Frey von SÜM.

Daher erarbeiten sich die Schüler mithilfe von fundierten Informationen über die verschiedenen Berufsfelder, Berufswahltests und eigenen Stärkenprofilen im persönlichen Gespräch mit den SÜM-Mitarbeitern eine realistische Vorstellung über die Tätigkeiten, die schulischen und persönlichen Anforderungen eines Berufsbildes und den Wünschen potenzieller Ausbildungsbetriebe. Damit haben sie (und auch ihre Eltern) eine bessere Basis für ihre weiteren Entscheidungen. Führt der Weg nach dem Schulabschluss an der KFS in eine Ausbildung, begleiten die SÜM-Mitarbeiter den Bewerbungsprozess vom Anschreiben, Lebenslauf, und Bewerbungsfoto bis zur Vorbereitung auf Einstellungstests und Vorstellungsgespräche.

Vermehrte Anfragen

Und auch in Zeiten von Corona können die SÜM-Angebote persönlich an der Schule, per Telefon und auch über digitale Plattform „Teams“ genutzt werden. „Darüber erreichen wir in der Zeit des Lockdowns die meisten Schüler und Eltern. Die vermehrten Anfragen zeigen uns auch, dass dieses vom Schulträger finanzierte zusätzliche Beratungsangebot an der KFS genutzt und geschätzt wird“, berichtet die SÜM-Mitarbeiterin Angelika Redder. „Es trägt viel dazu bei, die negativen Auswirkungen der Corona-Zeit für die Schüler im Übergang von der Schule zum Beruf zu reduzieren. zg

AdUnit urban-intext2

Info: Weitere Informationen gibt es unter www.kfsgms.de