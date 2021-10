Besonderes Engagement gewürdigt

Fast genau ein Jahr ist es her, dass der Gemeinderat die einstimmige Entscheidung getroffen hat, dem Arzt Dr. Hans-Jürgen Scholz in Würdigung seines großen Engagements für die Bürger die Verdienstmedaille der Stadt Schwetzingen zu verleihen. Wegen der kniffligen Corona-Situation war die Auszeichnung lange nicht möglich gewesen.

Nun nutzte Oberbürgermeister Dr. René Pöltl bei der Blutspendenaktion des Ortsverbands des Deutschen Roten Kreuzes im Lutherhaus am Dienstagnachmittag die Gunst der Stunde, um dem beliebten Mediziner Urkunde, Medaille und Ehrennadel zu überreichen.

Fast 28 Jahre in der Praxis

Dr. Hans-Jürgen Scholz, der seit 1972 in Schwetzingen lebt, betreute fast 28 Jahre die Patienten in seiner Praxis in der Helmholtzstraße 33. Im Oktober 2020 ging er in den Ruhestand. Der Facharzt für Allgemeinmedizin war auch auf dem Gebiet der Sport-, Reise- und Palliativmedizin tätig. Vor seiner Praxiszeit arbeitete er in der Inneren Medizin, auch als Notarzt, im Kreiskrankenhaus Schwetzingen. Pöltl würdigte „das besondere Engagement über den Beruf als Arzt hinaus“. Beispielsweise habe das Ärztenetz Schwetzingen mit seinen derzeit 74 Mitgliedern, dessen Mitbegründer und langjähriger Vorsitzender Scholz ist, eine „unglaubliche Erfolgsgeschichte“ aufzuweisen, so der OB.

Ziel des Vereins ist, dass sich Ärzte verschiedener Fachrichtungen aus der Region zusammenschließen, um so eine bessere Patientenversorgung vor Ort anbieten zu können. Das Ärztenetz hat auch immer wieder erfolgreiche Spendenprojekte wie die im Stadtgebiet aufgestellten Laien-Defibrillatoren auf den Weg gebracht. „Durch diese Initiative ist schon so manches Leben gerettet worden“, dankte Pöltl.

Starke Präsenz gelobt

Scholz bleibt auch weiterhin Vorsitzender des DRK-Ortsvereins. In dieser ehrenamtlichen Position war und ist er zum Beispiel bei Blutspendenaktionen oder Blutspenderehrungen anzutreffen, lobte Pöltl seine „starke Präsenz bei Veranstaltungen“.

Er sei zwar als Arzt in den Ruhestand gegangen, sein Engagement im Ehrenamt bleibe aber bestehen, überreichte er die Ehrenurkunde und die Medaille für „besondere Verdienste im medizinischen und sozialen Bereich über mehrere Jahrzehnte hinweg“. Es erfülle ihn mit großer Freude, dass der Gemeinderat diese Entscheidung getroffen hat, meinte Pöltl abschließend.