Besser spät als nie?

Schwetzingen. Sie haben eine Bürgerinitiative gegründet, zig Leserbriefe geschrieben, bei Gemeinderatssitzungen nachgefragt, Briefe und Resolutionen ins Rathaus, ins Regierungspräsidium und zur Landesregierung geschrieben. Außer einem Blitzgerät, das inzwischen natürlich jeder Durchfahrende kennt, und putzigen „Freiwillig 30“-Schildchen ist aber in den letzten 20 Jahren nichts gegen den Verkehrslärm und die im Schrank scheppernden Gläser der Bewohner in der Zähringerstraße getan worden.

Außer Vertröstungen und barschen Abfuhren gab es keine Abhilfe. Nicht einmal, als der damalige Leiter der Verkehrskommission des Landes im Mai 2011 – also vor über zehn Jahren – der Stadt den Weg zeigte und klar sagte, dass bei einem durch Radwege und einschränkenden Möblierungen durchaus Tempo 30 eingerichtet werden könnte, gab es Bewegung.

Diese Woche wurden dann endlich die Tempo-30-Schilder in der Zähringerstraße montiert und am Donnerstag trat die Regelung in Kraft. Und das ganz ohne irgendwelche Rückbaumaßnahmen an der Straße. Da muss man sich schon die Frage stellen, warum das nicht schon vor zehn oder noch besser vor 20 Jahren möglich war? Warum hat man die hier wohnenden Menschen mit ihrem Lärmproblem nicht ernst genommen? Braucht es wirklich erst einen neuen Zeitgeist, eine grüne Nachhaltigkeitswelle, auf die man aufspringen kann?

Vier Oberbürgermeister und mehrere Ordnungsamtsleiter haben ihren Bürgern jahrelang erklärt, warum man hier Tempo 30 nicht einführen darf, kann oder will. Jetzt ist alles ganz anders, gewissermaßen ist das ein Feiertag für den Bürgerwillen und ein Tag, der den Stadtpolitikern zu denken geben sollte.