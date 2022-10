Beste Adresse für Vermieter

Der Eigentümer- und Vermieterverein „Haus & Grund“ lädt an diesem Samstag, 8. Oktober, von 13 bis 18 Uhr zu seinem Immobilientag ins Palais Hirsch am Schlossplatz 2 in Schwetzingen. Hier gibt es geballte Informationen über alles, was Eigentümer von Häusern und Wohnungen beziehungsweise Vermieter wissen sollten – und zwar mit sämtlichen Neuerungen, die in diesem Jahr in Kraft getreten sind oder auch noch kommen werden.

Verschiedene Fachvorträge beschäftigen sich mit Themen wie der Grundsteuererklärung, Betriebskostenvoraus- und Nachzahlungen, Gebäudeversicherungen und dem Gebäudeenergiegesetz, aber auch diversen Kündigungsregelungen für Mieter, etwa bei Eigenbedarf.

Ein Besuch des Immobilientags in Schwetzingen ist nicht nur kostenlos. Er lohnt sich noch aus einem Grund: Wer an diesem Tag neu bei „Haus & Grund“ eintritt, ist nach dem Motto „Freier Eintritt“ von der Aufnahmegebühr und der Jahresgebühr befreit und kann die Leistungen sofort und uneingeschränkt in Anspruch nehmen. kaba