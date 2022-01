Bestnoten für Krankenkasse

Region. Die DAK-Gesundheit erhält für ihre Angebote für Familien und für junge Leute im großen Krankenkassenvergleich des Deutschen Finanz-Service-Instituts (DFSI) jeweils die Bestnote „exzellent“ und siegt im Langzeitvergleich in diesen Kategorien. Auch für ihre Angebote an sportliche und anspruchsvolle Menschen erreicht die Krankenkasse mit der Note „sehr gut“ Spitzenplätze im Ranking. Das ist das Ergebnis einer großen Analyse für die Zeitschrift Focus Money (Heft 21/2021), heißt es in einer Pressemitteilung der DAK.

„Die Auszeichnung im Langzeittest bestätigt unsere Zuverlässigkeit als Krankenkasse. Sie zeigt, wie nachhaltig wir uns für beste Leistungen einsetzen, die weit über das gesetzliche Mindestmaß hinausgehen“, sagt Andreas Köster, Chef der DAK-Gesundheit in Heidelberg. Im Auftrag von Focus Money sammelt und analysiert das Deutsche Finanz-Service-Institut (DFSI) zusammen mit dem unabhängigen Informationsdienst www.gesetzlichekrankenkassen.de jedes Jahr Daten über die Leistungen der wichtigsten gesetzlichen Krankenkassen.

Über die App regeln

In der Langzeit-Wertung über die Jahre 2012 bis 2021 belegt die DAK-Gesundheit in den Kategorien „Familie“ und „Junge Leute“ jeweils den ersten Platz unter den bundesweit geöffneten Kassen. In der Kategorie „Familie“ würdigte das DFSI Extras wie beispielsweise zusätzliche Vorsorgeuntersuchungen bei Schwangerschaft und Geburt und ein Kinder-Bonusprogramm mit Bargeldausschüttung. In der Kategorie „Junge Leute“ überzeugte die Kasse mit Reiseschutzimpfungen und einem Hautkrebsscreening schon ab 17 Jahren.

„Außerdem schätzen gerade junge Leute, dass sie bei uns fast alle Angelegenheiten schnell und einfach über die DAK App regeln können“, ist Köster überzeugt. Die Kasse hat in den vergangenen Jahren ihr digitales Angebot ständig weiterentwickelt und ausgebaut. „Digitale Produkte und Versorgungsangebote sind zum Aushängeschild unserer Kasse geworden.“ zg

