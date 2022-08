Besuch aus den USA

„Ich komme aus Virginia, bin zu Besuch in Schwetzingen und ich bin auch bei den Grünen aktiv“, so begrüßte ganz spontan Carey Campbell den gerade in seinem Wahlkreisbüro arbeitenden Andre Baumann. So heißt es in einer Pressemitteilung„Ich bin der Landesvorsitzende der Grünen in Virginia und wollte einfach mal Hallo sagen.“ Bei einem Hallo blieb es nicht. Der Besucher aus den Vereinigen Staaten von Amerika ist derzeit mit seiner Gattin in Deutschland unterwegs, darunter in Schwetzingen. Als Soldatwar er in Deutschland stationiert und wohnte auch in Schwetzingen. „Ich bin in Deutschland zu den Grünen gestoßen, hatte damals sehr gute Gespräche mit Petra Kelly und Daniel Cohn-Bendit“, berichtete Campbell. Heute ist er der Grünen-Landeschef in Virginia.

Baumann und Campbell sprachen über die politische Situation in den Vereinigten Staaten von Amerika und in Deutschland. Zum Abschied schenkte Baumann seinem grünen Kollegen eine Biographie über Winfried Kretschmann,den Campbell vor vielen Jahren ebenfalls kennengelernt hatte, und eine Radwanderkarte aus der Region. zg

Carey Campbell (l.) und Andre Baumann verstehen sich gut. © Baumann