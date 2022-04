Besucheransturm im Schlossgarten Schwetzingen

Schwetzingen. Traditionell sind die Osterfeiertage beliebte Ausflugstermine – und in diesem Jahr traf das im Schlossgarten Schwetzingen ganz besonders zu: 15 970 Gäste zählten die Staatlichen Schlösser und Gärten in der einstigen kurfürstlichen Residenz am verlängerten Wochenende. Nach den besucherschwachen Corona-Monaten eine besonders erfreuliche Anzahl.

„Wir sind wieder eines der beliebtesten Ziele – nicht nur für die Schwetzinger“, freut sich Sandra Moritz, die Leiterin der Schlossverwaltung. Die Feiertage locken bei perfektem Wetter Tausende in den Schlossgarten. „In diesem Jahr haben wir von Karfreitag bis Ostermontag 15 970 Menschen bei uns im Garten gezählt“, so Sandra Moritz. Das sei aber kein Problem, denn der Schlossgarten ist so weitläufig und vielfältig, dass die Besucherinnen und Besucher alle ihre eigenen Wege und Orte finden. „Auch bei mehreren Tausend Gästen bleibt es ein Genuss“, sagt Sandra Moritz.

Zahlreiche Familien kamen am Ostersonntag zum traditionellen „Osterhoppeln“ im Schlossgarten. Ab 11 Uhr war der Osterhase im Park unterwegs und versteckte Ostereier. Wer ihn traf und ihm zuhören wollte, dem erzählte er Geschichten vom Schloss, dem Garten sowie früheren Bewohnerinnen und Bewohnern. Bis zum frühen Abend waren alle 800 Ostereier und Süßigkeiten von den eifrigen Sucherinnen und Suchern aufgespürt.

Der Schlossgarten Schwetzingen ist täglich von 9 bis 20 Uhr (letzter Einlass 19.30 Uhr) geöffnet. Der Eintritt kostet für Erwachsene 8 Euro, ermäßigt 4 Euro und für Familien 20 Euro.

