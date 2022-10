Besuchergruppe erlebt hitzige Debatte

„Ich heiße Sie herzlich willkommen im Herzen der baden-württembergischen Demokratie“, sagte Dr. Andre Baumann aus Schwetzingen zu der Besuchergruppe aus seinem Wahlkreis. Rund 25 Bürgerinnen und Bürger waren der Einladung des Wahlkreisabgeordneten in den Landtag nach Stuttgart gefolgt, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Büro des Grünen-Politikers.

Teil des Programms war nach einer Einführung durch den Besucherdienst des Landtags eine Teilnahme der Landtagssitzung. Und in dieser Sitzung ging es an diesem Tag hoch her: SPD und FDP versuchten, Innenminister Thomas Strobl (CDU) abzuwählen, und der frühere Bundestagsabgeordnete des Spargelwahlkreises und heutige Finanzminister, Dr. Danyal Bayaz, brachte den Staatshaushalt 2023/24 in den Landtag ein (wir berichteten).

Baumann nahm sich sowohl im Landtag, als auch beim gemeinsamen Mittagessen und der Rückfahrt mit dem Reisebus aus der Landeshauptstadt in die Kurpfalz Zeit für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger, stellte die Schwerpunkte der Landtagspolitik und der Politik im Wahlkreis Schwetzingen dar.

„Für mich gehört Zuhören und Bürgernähe zu den ersten Pflichten eines Abgeordneten, ich freue mich darum über den Austausch mit Ihnen“, sagte Baumann. Er diskutierte mit den Teilnehmenden unter anderem über die Energiewende im Wahlkreis und die Zusammenarbeit zwischen Land und den Städten und Gemeinden.

Die wichtigsten Themen aus dem Wahlkreis wurden angesprochen: Von den Planungen zu dem dritten und vierten Gleis der Bahnlinie Rotterdam – Genua, über den geplanten Kiesabbau im Entenpfuhl bei Ketsch, den Problem-Recyclingbetrieb Delvanis in Reilingen bis hin zur Tiefengeothermie und der Energie- und Wärmeversorgung – die Themenvielfalt ist groß. Baumann stand Rede und Antwort und nahm auch einige Angelegenheiten mit, die den Besucherinnen und Besuchern auf dem Herzen lagen, und versprach, sich für diese einzusetzen. „Als Ihr direkt gewählter Landtagsabgeordneter ist es für mich wichtig, mit Ihnen im Austausch zu sein. Nur so kann ich Themen, die Ihnen wichtig sind, auch mit nach Stuttgart nehmen“, so Baumann. Übrigens: Ein Foto mit dem Ministerpräsidenten des Landes war auch noch möglich: Winfried Kretschmann begrüßte die Kurpfälzer ebenfalls. Die nächste Landtagsfahrt wird 2023 stattfinden. Nähere Angaben folgen. zg