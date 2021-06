Beten wieder in Präsenz

Die evangelische Kirchengemeinde startet wieder mit Präsenzgottesdiensten unter den gültigen Auflagen zu Hygiene und Abstand.

Prädikant Holger Hamm gestaltet den Gottesdienst am Sonntag, 6. Juni, um 10 Uhr in der Stadtkirche. In der Predigt geht es dabei um die Geschichte von Jona und dem Walfisch. Gott stellt Jona vor eine schwere Aufgabe und Jona unternimmt alles, um sich dieser Aufgabe zu entziehen. Er nimmt sogar die gefährliche Flucht über das Meer in Kauf. Auf hoher See bangt er dann um sein Leben und erkennt Gottes Beistand in dieser schier ausweglosen Situation.

Die Kirche lädt ein, bei Gebeten, Liedern und Gedanken den Fragen nahezukommen, welche Umwege uns manchmal doch noch zum Ziel führen. Die kirchenmusikalische Begleitung gestaltet an diesem Sonntag Dorothee Strieker.

Die Gottesdienste in der Stadtkirche dürfen aufgrund der Abstandsregeln vor Ort von maximal 42 Menschen mitgefeiert werden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Am 6. Juni wartet ein besonderes Zusatzangebot auf die Gemeinde: Zusätzlich zum Präsenzgottesdienst in der Stadtkirche wird der Gottesdienst auch zum Lesen angeboten. Die Leseausgabe kann ab Donnerstag, 3. Juni, im Foyer der Stadtkirche abgeholt werden oder ist als Dokument zum Download unter ekischwetzingen.de hinterlegt. Sollten die Inzidenzen bis zum 6. Juni wieder stark ansteigen, wird es nur einen Lesegottesdienst geben. zg