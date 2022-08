Betreuungsbehörde des Rhein-Neckar-Kreises weist Wichtigkeit von Vorsorgevollmacht hin

Kreis. Es kann jeden treffen: Ein Unfall oder eine schwere Krankheit – und plötzlich ist man nicht mehr in der Lage, seine Interessen selbstbestimmt wahrnehmen und verwirklichen zu können. Man ist auf die unterstützende Hilfe anderer angewiesen. Wie wichtig es deshalb auch für junge Menschen ist, rechtzeitig Vorsorge zu treffen, darauf hat die Betreuungsbehörde des Rhein-Neckar-Kreises in einer Pressemitteilung hingewiesen. „Wer eine rechtliche Betreuung vermeiden möchte, sollte rechtzeitig eine Vorsorgevollmacht erstellen“, sagt Leiter Tillmann Schönig: „Selbst nahe Angehörige sind dazu nicht automatisch befugt. Sie müssen bevollmächtigt werden.“ Ab dem 1. Januar 2023 wird es zwar ein Ehegattenvertretungsrecht geben, das aber nur für sechs Monate gilt und nur einen kleinen Aufgabenbereich, insbesondere Gesundheitsthemen umfasst, aber beispielsweise nicht die Finanzen.

Mit der Vorsorgevollmacht kann man einer Person, der man vertraut, das Recht einräumen, in seinem Namen zu handeln. Sie regelt die rechtliche Wahrnehmung bestimmter Aufgaben, wie die Gesundheitssorge, die Aufenthaltsbestimmung, Wohnungsangelegenheiten oder die Vermögenssorge. Sind keine Vertrauenspersonen vorhanden, besteht die Möglichkeit, durch eine Betreuungsverfügung Einfluss auf eine Betreuerbestellung zu nehmen. Das wird in einem gerichtlichen Verfahren als vorrangiger Wunsch berücksichtigt. „Sie können in der Betreuungsverfügung bestimmen, wen Sie sich als Betreuer wünschen und Lebensgewohnheiten festhalten, die zu beachten sind. Beispielsweise: Möchte ich zu Hause gepflegt werden? Welcher Pflegedienst ist zu bevorzugen?“, erläutert Schönig.

„Eine Patientenverfügung regelt, wie Sie medizinisch behandelt werden möchten. Sie ist vom behandelnden Arzt zu beachten. Die Durchsetzung erfolgt durch den Bevollmächtigten oder rechtlichen Betreuer.