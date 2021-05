Betroffene und Experten sind im Austausch

Zum 13. Mal rückt der Welt-MS-Tag die Krankheit Multiple Sklerose und die Menschen, die mit ihr leben müssen, in das öffentliche Bewusstsein. 2021 ist das bundesweite Motto „Stay connected – wir bleiben in Verbindung“. Ein Ziel, das gerade in Pandemiezeiten besondere Bedeutung erhält. Um mit MS-Erkrankten, Angehörigen und Interessierten in Verbindung zu bleiben, hatte AMSEL, die Aktion Multiple Sklerose Erkrankter, am Mittwoch zum virtuellen Welt-MS-Tag mit Information und Austausch rund um die MS eingeladen. Den ganzen Tag über gab es Vorträge, Lockerungsübungen, Tipps und einen intensiven Austausch zwischen Betroffenen und Angehörigen mit vielen Experten.

2,8 Millionen Menschen weltweit sind an der immer noch unheilbaren chronischen Erkrankung Multipler Sklerose erkrankt. Allein in Baden-Württemberg leben 34 500 MS-Erkrankte, täglich erfahren hier fünf Menschen neu mit ihrer Diagnose, dass die lebensverändernde Erkrankung die Ursache ihrer Symptome ist.

Die Beschwerden können von Taubheitsgefühlen über Seh-, Koordinations- und Konzentrationsstörungen bis hin zu Lähmungen reichen. Für ein Leben mit MS braucht ein Erkrankter aber mehr als Therapien und Hilfsmittel. Oftmals sind es die Verbindungen mit und zu anderen Menschen, die das Leben erleichtern, bereichern und den Menschen stärken. Dazu zählen das direkte Umfeld wie Familie, Partner, Freunde, aber auch Kollegen, Nachbarn, Mitmenschen aus Alltag, Verein oder Hobby. AMSEL ist ebenfalls an der Seite der MS-Erkrankten, informiert und unterstützt sie.

Um die Multiple Sklerose verstärkt in den Fokus zu rücken, Austausch- und Informationsmöglichkeiten rund um die MS zu bieten, schaffte AMSEL im Rahmen des Welt-MS-Tages am Mittwoch den ganzen Tag über virtuelle Verbindungen zu erfahrenen MS-Experten aus der Medizin, der Pflege, des Sozialrechts und der Psychologie sowie zu anderen MS-Betroffenen.

Auch um zu zeigen, dass MS tatsächlich verbindet. Zwischen 10 und 19 Uhr konnten Interessierte in einem virtuellen Aktionsraum der AMSEL an Gesprächsrunden teilnehmen, Fachvorträge verfolgen und individuelle Fragen stellen. Themen waren unter anderem Beruf und Multiple Sklerose, Neudiagnose MS, Pflege und Unterstützung im MS-Alltag, MS, Corona und Impfung, seelische Veränderungen bei der MS-Erkrankung, aktuelle und zukünftige Therapiestrategien oder Kraftfahreignung bei MS.

Zwischendurch gab es Lockerungsübungen, die von einer an MS erfahrenen Physiotherapiepraxis angeleitet wurden. Ab 19 Uhr konnten sich MS-Betroffene zum Ausklang und zum Austausch untereinander auf einer virtuellen Urlaubsinsel treffen. Gefördert wurde die Aktion von der GKV Gemeinschaftsförderung Baden-Württemberg, die im Rahmen der Selbsthilfeförderung der gesetzlichen Krankenkassen die Realisierung der Aktivitäten zum Welt-MS-Tag unterstützt hat. zg

