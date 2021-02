Region. Das Vertrauenstelefon für Betroffene sexualisierter Gewalt in der evangelischen Landeskirche Baden ist zum neuen Jahr von Wiebke Müller übernommen worden. Die Beraterin und Supervisorin wirdNachfolgerin von Peter Linzer, der seit der Initiierung vor zehn Jahren als telefonischer Ansprechpartner zur Verfügung gestanden hatte, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Vertrauenstelefon wurde initiiert, um Menschen, die durch kirchliche Mitarbeitende oder innerhalb kirchlicher Strukturen sexualisierte Gewalt erlebt haben, eine geschützte Kontaktaufnahme zu ermöglichen.

Linzer hatte in seiner Tätigkeit mehr als 100 Ratsuchenden zur Seite gestanden. In einem Gespräch der Sendung „Lichtblicke“ würdigte der Psychologe besonders die Unabhängigkeit des Vertrauenstelefons. „Es ging nicht darum, die Kirche in ihrem Ansehen zu schützen, sondern darum, dass Menschen unbedingt das Gefühl haben, dass ihnen zugehört wird.“ Viele der betroffenen Menschen hätten jahrzehntelang nicht über das reden können, was sie erlebt hatten. Sie wären wie in einem Gefängnis gewesen, „bis sie eine Vorstellung hatten, dass es auch eine Möglichkeit gibt, gehört und verstanden zu werden“.

Zentral für das Gespräch am Vertrauenstelefon sei die Empathie im Sinne einer „Simulation des anderen in sich selbst“. Wer sich auf dieses Thema einlasse und zuhöre, werde davon selbst berührt. Nicht selten habe er bei den Telefonaten in eine „Schlangengrube“ geschaut – „da sieht man Entsetzliches und Widerliches, zu dem Menschen fähig sind“. Bei allem Verheerenden dürfe jedoch nicht übersehen werden, dass jeder Mensch auch etwas Unzerstörbares in sich trage. „Das ist die Sehnsucht, verstanden, geliebt zu werden und in Kontakt zu kommen“, erklärte Linzer.

Langjährige Erfahrung

Auch Linzers Nachfolgerin Wiebke Müller, Diplom-Pädagogin und systemische Supervisorin, verfügt über langjährige Erfahrung in der Begleitung und Beratung von Menschen in Krisen. zg