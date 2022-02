Betrügerin erbeutet rund 40.000 Euro mit Schockanruf

Ketsch. Nach einem betrügerischen Anruf hat ein 78-jähriger Mann aus Ketsch Gegenstände im Wert von rund 40.000 Euro an eine unbekannte Frau übergeben. Wie die Polizei mitteilte, wurde dem Mann am Telefon gesagt, dass er nur durch die Bezahlung einer fünfstelligen Geldsumme seine Tochter vor einer Haftstrafe bewahren könne. Ein angeblicher Polizeibeamter hatte den 78-Jährigen zuvor über einen Verkehrsunfall mit Todesfolge in Kenntnis gesetzt, den seine Tochter angeblich verursacht haben soll.

Der 78-Jährige, der fest der Meinung war, tatsächlich mit seiner Tochter und einem "echten" Polizisten zu sprechen, schenkte den Schilderungen der Täter Glauben. In einem mehrstündigen Telefongespräch setzten die Trickbetrüger den Mann derart unter Druck, dass sie den 78-Jährigen schlussendlich davon überzeugten, verschiedene Wertgegenstände zusammenzusuchen. Der Mann, der nach wie vor glaubte, durch das Begleichen der Summe seine Tochter vor einer Haftstrafe bewahren zu können, fuhr mit mehreren Schmuckstücken und Münzen im Gesamtwert von rund 40.000 Euro zu dem vereinbarten Übergabeort nach Mannheim.

78-Jähriger zunächst nichtsahnend

In der Stresemannstraße in der Mannheimer Oststadt traf der 78-Jährige gegen 15 Uhr auf eine ihm unbekannte Frau und übergab ihr auf offener Straße, in Höhe der Hausnummer 25, sämtliche Wertsachen. Die Frau nahm die betrügerisch erlangten Gegenstände an sich und ergriff sogleich die Flucht. Der nichtsahnende 78-Jährige wartete im Anschluss auf die erhoffte Mitteilung, dass seine Tochter nun aus der Haft entlassen wurde. Als er keinen derartigen Anruf erhielt, wurde der Mann schließlich misstrauisch und informierte die Polizei. Diese erkannte sofort, dass der 78-Jährige Opfer von Trickdieben wurde und klärte den Mann auf.

Allein beim Polizeipräsidium Mannheim gingen seit Montag rund 40 Anzeigen wegen Betrugsversuchen aus Mannheim, Heidelberg und dem gesamten Rhein-Neckar-Kreis ein, teilte die Polizei mit.

Im Fall eines 81-Jährigen aus Mannheim schritt gestern gerade noch rechtzeitig ein Bankangestellter ein. Der ältere Mann hatte gegen 14.45 Uhr, nach einem ähnlichen "Schockanruf", bereits einen fünfstelligen Bargeldbetrag an einem Bankschalter abgehoben. Im Rahmen des Gesprächs mit dem 81-Jährigen erkannte der Bankmitarbeiter, dass der Mann offenbar Opfer einer Betrugsmasche wurde. Sofort klärte er den Bankkunden auf und verständigte gerade noch rechtzeitig die Polizei.

Familie bewahrt 81-Jährige vor Betrugsmasche

In Schriesheim war es nur einem nahestehenden Familienmitglied zu verdanken, dass die Trickbetrüger ohne Beute blieben. Gegen 11.40 Uhr nahm eine 81-Jährige ein Telefongespräch entgegen, im Rahmen dessen die angebliche Tochter um rund 20.000 Euro bat. Die 81-Jährige, die ebenfalls fest der Meinung war, mit ihrer Tochter zu sprechen, glaubte der Trickbetrügerin. In der Folge versuchte sie den geforderten Geldbetrag über die Bank und letztendlich über einen Angehörigen zu organisieren. Letztgenanntem war die Betrugsmasche bekannt. Er klärte die nichtsahnende 81-Jährige auf und wendete so weiteren Schaden ab.

Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen in allen genannten Fällen aufgenommen und sucht insbesondere Zeugen, die im Fall des 78-Jährigen aus Ketsch sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon, Telefonnummer 0621/1744444 zu wenden.

Die Trickbetrügerin wird auf etwa 25 Jahre geschätzt und ist circa 160 cm groß, hat leicht gebräunte Haut, braune Haare, auffallend schwarz lackierte Fingernägel und war mit einem dicken Schal, einer dunklen Stoffmütze, einer braunen Winterjacke, braunen Strumpfhosen und schwarzen Stiefeletten bekleidet.