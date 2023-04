Betrunkener Autofahrer gefährdet Verkehrsteilnehmer auf der A6 bei Schwetzingen

Schwetzingen. Ein betrunkener Autofahrer hat auf der A6 am Dienstagabend mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, bemerkte eine Verkehrsteilnehmerin gegen 19.30 Uhr auf der A6 bei Schwetzingen einen auffällig fahrenden BMW-Fahrer. Der Fahrer, der in Richtung Hockenheim unterwegs war, fuhr sehr starke Schlangenlinien und führte gefährliche Überholmanöver durch. Andere Verkehrsteilnehmer wurden nach derzeitigem Ermittlungsstand durch die Fahrweise des Mannes gefährdet.

Durch die hinzugezogene Polizei konnte der 71-jährige BMW-Fahrer wenig später kontrolliert werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über ein Promille. Dem Fahrer wurde auf dem Polizeirevier eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein sowie der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Der 71-Jährige muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Zeugen, die Hinweise geben können beziehungsweise selbst von dem BMW-Fahrer gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Autobahnpolizeirevier Mannheim-Seckenheim, Telefon 0621/47093-0, zu melden.